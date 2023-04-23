В сети показали интервью Олега Барны, снятое за несколько дней до гибели. Соответствующее видео опубликовал начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврического толка полковник Вооруженных сил Украины Олекса Дмитрашковский.

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Что сказал Барна в своем последнем интервью

В последнем своем разговоре Олег Барна рассказал, что до службы в армии работал преподавателем физики, математики и защиты родины в одной из школ Тернопольщины. Народным депутатом он избрался в период с 2014 по 2019 год.

Экс-нардеп вспомнил и то, что еще в 2008 году он был снят с военного учета из-за инвалидности, а после оккупации Крыма и части Донбасса он отправился добровольцем на фронт.

Барна припомнил первый день полномасштабного вторжения. После 4:00 24 февраля родственники его из Харьковской области позвонили по телефону и сообщили, что их населенный пункт получил ракетный удар.

Барна также спрогнозировал победу Украины в войне против России. Он подчеркнул, что у нашей страны нет другого выхода.

Вторую такую войну Украина может не выдержать. А м**ли через 3 – 5 лет снова будут скалить зубы. Поэтому нужно их добить и сформировать международную политику таким образом, чтобы Россия просто распалась или была недееспособна,

– подчеркнул Олег Барна

Как Барна вернулся на фронт

Экс-политик напоминает, что супруга предложила ему заняться волонтерством. На что он ответил ей: "Хорошо".

"А потом она увидела, как я с чердака снимаю свой военный вещевой мешок, и все поняла. Дело в том, что я трус, потому что знаю, кто такие мос**ли – звери и изверги. Поэтому я очень боялся и боюсь, чтобы этот зверь не пришел в наш дом на Галичине... Вообще-то мой первый законопроект, знаете, какой был в Верховной Раде, чтобы ребят младше 25 лет не брали в АТО, сошлись на том, чтобы срочников не брать, чтобы под мобилизацию не подлежали преподаватели университетов и учителя в школе. Потому что их и так мало. А кто должен преподавать", – сказал Барна.

Последняя интервью Олега Барны: смотрите видео

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