У мережі показали інтервʼю Олега Барни, яке було зняте за кілька днів до загибелі. Відповідне відео опублікував начальник об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського спрямування полковник Збройних сил України Олекса Дмитрашківський.

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Що сказав Барна у своєму останньому інтерв'ю

В останній своїй розмові Олег Барна розповів, що до служби в армії працював викладачем фізики, математики та захисту батьківщини в одній зі шкіл Тернопільщини. Народним депутатом він обрався у період з 2014 по 2019 рік.

Екснардеп пригадав і те, що ще у 2008 році його зняли з військового обліку через інвалідність, а після окупації Криму та частини Донбасу він вирушив добровольцем на фронт.

Барна пригадав перший день повномасштабного вторгнення. Після 4:00 24 лютого родичі його з Харківської області зателефонували і повідомили, що їхній населений пункт зазнав ракетного удару.

Барна також спрогнозував перемогу України у війні проти Росії. Він наголосив, наша країна не має іншого виходу.

Другої такої війни Україна може не витримати. А м**лі через 3 – 5 років знову будуть скалити зуби. Тому потрібно їх добити і сформувати міжнародну політику таким чином, щоб Росія просто розпалася або була не дієздатна,

– підкреслив Олег Барна

Як Барна повернувся на фронт

Експолітик пригадує, що дружина запропонувала йому зайнятися волонтерством. На що він відповів їй: "Добре".

"А потім вона побачила, як я з горища знімаю свій військовий речовий мішок, і все зрозуміла. Справа в тому, що я боягуз, тому що знаю, хто такі мос**лі – звірі та нелюди. Тому я дуже боявся і боюся, щоб цей звір не прийшов у наш дім на Галичині... Взагалі-то мій перший законопроект, знаєте, який був у Верховній Раді? Щоб хлопців молодших 25 років не брали до АТО. Зійшлися на тому, щоб строковиків не брати. А другий законопроект про те, щоб під мобілізацію не підлягали викладачі університетів та вчителі у школі. Тому що їх і так мало. А хтось має викладати", – сказав Барна.

Остання інтерв'ю Олега Барни: дивіться відео

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