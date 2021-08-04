Путин не позволит праздновать Независимость так, как хотим, – интервью Климкина о смерти Шишова

В Беларуси продолжается тотальная зачистка всех, кто может дальше бороться против режима Александра Лукашенко. Смерть белорусского активиста Виталия Шишова может стать вызовом нацбезопасности Украины и нашему существованию.

Такое мнение в интервью программе "Первые лица" на 24 канале озвучил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Кроме этого, рассказал о манифесте Владимира Путина и объяснил, чем на самом деле отличаются украинцы от белорусов.

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О смерти Шишова

Вы были под посольством Беларуси на акции памяти погибшему Виталию Шишову. Какая версия является для вас более убедительной? Кто мог стоять за смертью активиста?

Впечатление одновременно и теплое, потому что увидел много знакомых лиц и классных людей. В то же время печально, ведь этих людей – несколько сотен. Если мы будем так ходить, то помните известную поговорку? Сначала взяли его, потом ее, а потом придут за тобой.

Я не могу сказать, это ФСБ (Федеральная служба безопасности России – 24 канал), или белорусские спецслужбы. Вероятнее всего, вместе. Они же сотрудничают и последний случай, когда посадили самолет (компании Ryanair – 24 канал) – вероятность их сотрудничества очень высока.

Я вообще считаю, что это кремлевская подстава для Лукашенко.

Это для нас не только трагедия. Это трагедия для меня лично, для вас. Однако это и тест. Как мы будем доверять сами себе, государству, спецслужбам? Они же должны смотреть за лидерами оппозиции соседних государств. Во всех странах так, согласитесь, а наша власть молчит. Набрала воды в рот, или чего-то другого. Реакции ноль.

Что известно о смерти Шишова? 3 августа в одном из столичных парков нашли повешенное тело Виталия Шишова. Мужчина был главой "Белорусского дома" в Украине. В Киев активист переехал после старта протестов в Минске из-за преследования властями. Его друзья и соратники отвергают возможность самоубийства и убеждены – Шишова убили.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в соцсетях, что мы сделаем все возможное для расследования дела.

Все же, мы уже ищем и (убийцу – 24 канал) Павла Шеремета. Конечно, мы любим говорить слова. У меня ни к кому претензий нет. Просто это для нас тест. Считайте это политической, дипломатической интуицией или предчувствием. Это может быть частью чего-то большего, чем просто убийства одного из лидеров белорусской оппозиции.

Что стоит за смертью Шишова

Например, какое-то намерение столкнуть Минск и Киев?

Могут быть намерения дестабилизации, последовательности событий. Это (происходит – 24 канал) за несколько недель до 30-летия (Независимости Украины – 24 канал). Вы думаете, Путин будет счастлив позволить нам праздновать так, как мы хотим?

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Скрипаля отравило ГРУ (Главное разведывательное управление генерального штаба России – 24 канал), как мы знаем, но у них есть кому выполнять приказы и есть кому отдавать. Помните, какой была реакция Запада на Скрипаля? С одной стороны, эмоциональный всплеск. С другой, ввели санкции. Есть санкции, но достались ли они Путину – у меня в этом большое сомнение.

Однако сейчас мы находимся в точке невозврата. Если докажут, что это Лукашенко (причастный к смерти Шишова – 24 канал), а вероятность достаточно велика, то тогда каким образом мы будем разговаривать с этим режимом Лукашенко?



Лукашенко может быть причастным к смерти Шишова / Фото ТАСС

Это наш сосед, которого хочет проглотить Путин. Он будет последовательно над этим работать. Это тысячи километров границы, военные базы, полностью отфильтрованная россиянами система в Беларуси. И Лукашенко, для которого собственная судьба значительно важнее, насколько я понимаю.

У меня есть очень большая симпатия к белорусам. Мы с вами говорили, много друзей не бывает. Так сложилось, что у меня в белорусской оппозиции есть много знакомых и друзей. Я очень переживал, когда люди были на улицах. Сейчас переживаю.

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Мы прекрасно понимаем, что этот драйв утихает. Поднять такую волну, какая была – по 150 тысяч человек на улицах Минска (тяжело – 24 канал). Идет тотальная зачистка всех, кто может дальше бороться против режима. Она без всех правил.

Мы должны начать серьезный разговор с нашими союзниками о том, что это вызов для нашей безопасности и нашего существования. Людей убивают на нашей территории. Каким образом мы их контролируем? Это пусть парламент выясняет. Это будут конфиденциальные слушания. Однако это тест и вызов для нас. Я абсолютно не преувеличиваю и не поднимаю ставки.

Смотрите полное интервью с Павлом Климкиным на 24 канале:

О событиях в Беларуси и реакции Украины

Вы считаете, что действующая власть недостаточно реагирует на события в Беларуси? Должны ли мы разорвать дипломатические отношения? Мы даже Лукашенко называем непризнанным президентом неосторожно и компромиссно.

Мы должны не разговаривать. Мы с Россией до сих пор не разорвали дипломатические отношения, о чем я эмоционально сожалею. Я давно об этом говорил. Там наши люди. Мы должны честно говорить – там во время войны находится примерно 3 миллиона украинцев. Некоторые продолжают брать российские паспорта. В то же время не только на нашей территории, не только на оккупированной территории. Это политзаключенные и другие.

Некоторые продолжают работать.

Сотни тысяч, на самом деле.

Это нас сдерживало от расторжения отношений?

Это одна из главных вещей.

Или страх перед Путиным?

Слушайте, при чем здесь это? Никто давно не боится ... мы имеем свои рычаги влияния на Беларусь. Они, как правило, конфиденциальны. Находятся под столом. У нас есть рычаги безопасности, экономические рычаги . Однако мы должны играть в игру, которая не позволит Путину проглотить Беларусь и окружить нас.



Климкин заявил, что никто давно не боится Путина / Фото ТАСС

Окружение – новый безумный вызов. Как мы закроем тысячу километров границы? Я всегда говорил и здесь, и американцам, что это должна быть "красная линия". Путин же любит говорить о разных "красных линиях".

Вот продвижение Путина в Беларусь должно быть красной линией для Байдена и Меркель, или кто там будет после нее. Для Макрона также.

По-другому нарушается весь баланс, который сложился за последние годы, а для нас это безумный вызов.

О поглощении Беларуси Россией

Как вы считаете, поглощение Беларуси Россией – это необратимый сценарий?

Нет, не считаю. Я считаю, что в Беларуси есть много людей, которые этого не хотят. Там есть достаточно фанатов России, но есть и достаточно людей, которые не хотят быть поглощенными.

Однако они не могут ничего поделать.

Не уверен. Когда было нужно, была эмоциональная волна, вы надеялись, что 150 тысяч белорусов выйдут на улицы Минска? Я спрашивал у многих друзей перед этим, выйдут ли люди. Многие из них говорили, что выйдут, но называли значительно меньшие цифры, чем было.

Я буквально на днях говорила с Константином Ревуцким, который был там во время протестов, его захватило КГБ и он видел, как били. И его самого били. Он говорит, что через эту репрессивную машину прошло десятки тысяч людей, над которыми реально издевались. Они вышли оттуда и рассказали другим, что это страшно. Люди просто боятся такое пережить. Репрессивная машина просто не даст им этого сделать.

Я с вами согласен, к сожалению. Однако многие люди, насколько мне говорят, готовы на пассивное сопротивление. Это классическая итальянская забастовка – не делать чего-то, что им говорят. Они прекрасно знают, что когда их проглотит Россия, то в чем тогда будет смысл существования Беларуси? В чем будет белорусская идентичность?

Мне приятно, что многие молодые начали говорить на белорусском. В том же Минске. Раньше, кроме Гродно и Барановичей, больше нигде белорусского и не было. Лукашенко на праздниках что-то скажет – уже счастье.

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Но есть какое-то чувство достоинства. У нас тоже начиналось с Достоинства – один Майдан (Оранжевая революция – 24 канал), второй Майдан (Революция достоинства – 24 канал). Просто они отличаются от нас. Не хочу никого обижать. Мы если выходим на Майдан – (идем – 24 канал) вперед, а они могли уйти в более серьезную историю, но все-таки не ушли.

О различиях между украинцами и белорусами

Вы о том, что мы выходим на Майдан с осознанием того, что можем оттуда не вернуться, но все равно это делаем?

Нет. Мы выходим на Майдан с пониманием, что мы должны победить, потому что если мы не победим, то победят нас. У нас другая традиция. Можете считать это традицией свободы, казацкой традицией. Ощущение свободы, какое бы оно ни было хаотичное, очень глубоко. Ни один из украинцев не готов пожертвовать своей свободой, как и своим благосостоянием.



Климкин: "Мы выходим на Майдан с пониманием, что должны победить" / Фото 24 канала

Среди белорусов, к сожалению, есть люди, которые свободой готовы пожертвовать ради более или менее спокойной и предсказуемой жизни. У нас такие тоже есть, но у нас есть хотя бы драйвовое меньшинство и поддержка. Мы этим фундаментально от белорусов и россиян отличаемся.

Я говорил белорусам: "Чего вам не хватает? У вас же было Магдебургское право, которого в России не было, самоуправление и еще много вещей". Воли и свободы не было. Может, это на уровне ДНК…

Или им настолько не повезло с Лукашенко?

Лукашенко – это человек, для которого власть – это все. Он считает, что Беларусь – его и что его судьба – это и есть судьба Беларуси. Помните, в России говорили, что Путин – Это Россия и Россия – это Путин. В Беларуси Лукашенко уверен, что он и есть на самом деле Беларусь. Он хочет ей владеть, как своим княжеством, никуда не отдавая. Это все равно не сработает, но несмотря на это, сейчас у нас очень непростая ситуация.

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У нас есть экономика и еще много вещей. В конце концов русский язык где-то там, а белорусский и украинский – на 86% одно и тоже. Я разговариваю на украинском со своими белорусскими друзьями. На самом деле, все друг друга понимают. Они мне все петиции пишут на белорусском, я их не перевожу. Так же и они. То есть между нами есть какие-то исторические вещи, но есть и различия.

О манифесте Путина

Вы сейчас в ту сторону, где Путин и "один народ", склоняетесь...

Нет. Почему? Наоборот, я считаю, что у Путина – это имперский манифест. Когда у нас говорят: "Отбросьте эту бредятину" никогда не нужно недооценивать врага. Он реально так считает, что это – его миссия. Это набор фундаментальных скреп, которые существуют в возрождении империи. Они будут их последовательно продвигать.

Если мы с вами начнем сейчас научную дискуссию относительно языка – пойдите в Софию (Киевскую – 24 канал) и посмотрите на "граффити" (фрески – 24 канал), на каком языке они написаны. Путину это безразлично, он все равно будет строить абстрактную версию своей имперской скрепы. Без этих скреп сегодняшняя Россия на самом деле не существует.



Климкин: "Мы не являемся западным обществом, однако идем к нему" / Фото ЭРА

Россия, в результате всех исторических событий и не только, имеет фундаментально иной набор ценностей, чем мы и Запад. Мы, к сожалению, не являемся западным обществом, мы к нему идем. Идем очень сложно и очень хаотично. У нас разрыв между людьми и властью безумный. В любом западном обществе так не может быть.

Однако наши базовые ценности фундаментально различны с Россией. И в этом Путин прав. Есть Украина, где есть одна система ценностей, и есть Россия, где совершенно другая система ценностей – скрепы. В России их так называют. Эти ценности почти не пересекаются.

Он (Путин – 24 канал) тоже, когда анализирует историю, если вы читали его статью, говорил, что было 2 ячейки православного мира. Одина пошла азиатским путем и пыталась победить все остальные, а другая – европейским, поняв, что другого пути нет.

Владимир Путин опубликовал свою скандальную статью в июле 2021 года. В ней президент назвал Украину "детищем Союза". Кроме того, по его словам, Россия якобы "сделала все, чтобы остановить братоубийство.

Путин занимается сознательными и очень тонкими манипуляциями, которые так просто отвергать (нельзя – 24 канал). Он написал свой набор скреп, которые будет продвигать дальше. Я уверен, что он совершенно не оставил, и российская верхушка тоже, планов восстановить "Новороссию", раздолбать нашу государственность, вообще нашу идентичность.

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Он прекрасно понимает, что на перспективу эта имперская Россия не будет существовать. Что с ней будет – это вопрос отдельный, но Россия в нынешней форме не будет существовать в случае не только успеха Украины как нации и государства, но и в случае ее существования. Он это понимает и поэтому пишет манифесты.

О "красных линиях" Запада, членстве в НАТО и Евросоюзе и провалах предыдущей власти – читайте во второй части интервью с Павлом Климкиным на 24 канале.