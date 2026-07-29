Федоров ответил, оказывали ли на него давление оборонные компании

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что в ходе проведения реформ не получал прямых угроз от представителей оборонной отрасли. В то же время он признал, что давление имело место, а многие высокопоставленные чиновники имеют связи с оборонным бизнесом.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Что сказал Федоров о давлении во время пребывания на посту министра обороны?

Федоров отметил, что в Украине много людей связаны с оборонным бизнесом, а потому реформа системы закупок и управления не могла пройти без сопротивления. В то же время он отказался называть конкретные фамилии людей или политиков, которые могли лоббировать интересы производителей оружия.

Прямых угроз не было, потому что все меня знают и знают мою позицию по тем или иным вопросам,

– сказал Федоров.

Экс-министр подчеркнул, что его команда не боролась с отдельными людьми или компаниями, а стремилась изменить саму систему. По его словам, главной задачей было запустить прозрачные тендеры, перестроить управление Министерством обороны и изменить принципы формирования команды. Федоров также заявил, что фундаментальной проблемой считает тесную связь части высокопоставленных чиновников с оборонным бизнесом.

Очень большое количество высокопоставленных чиновников не могут себе представить, что можно занимать высокую государственную должность и не иметь связи с оборонным бизнесом. Это культурная и ценностная проблема, которая влияет на принятие решений,

– отметил он.

Напомним, Михаил Федоров заявил, что не выдвигал никаких ультиматумов после увольнения с поста министра обороны. По его словам, он отказался от нескольких предложенных должностей, поскольку хочет работать только там, где может реально влиять на результат и воплощать в жизнь свое видение развития оборонной сферы.