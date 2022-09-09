РФ будет отступать и просить переговоров, но есть другая опасность: интервью с Эдвардом Лукасом

Великобритания переживает непростые времена из-за смены главы правительства. Кресло премьера покинул добрый друг Украины Борис Джонсон, преемницей которого стала Лиз Трасс. Перед новым премьером встало немало вызовов, в том числе и тех, что вызвала война россии против Украины.

Эдвард Лукас – британский журналист, политик, эксперт по вопросам современной россии в интервью 24 каналу рассказал о премьерстве Джонсона и победе Трасс. Также он спрогнозировал, какие вызовы ждут Европу в ближайшее время и будет ли Украина получать поддержку Запада для продолжения контрнаступления.

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Изменится ли поддержка Украины после смены премьера в Британии

На этой неделе мы наблюдали важные изменения в составе правительства Великобритании. Борис Джонсон покинул пост, а новым премьер-министром стала Лиз Трасс. Как считаете, почему большинство членов Консервативной партии проголосовали за нее, а не за Риши Сунака?

Я не консерватор. Я кандидат от оппозиционной партии либеральных демократов. Так что я смотрю на эту ситуацию с двух позиций. За страну я скорее волнуюсь, но, с другой стороны, это увеличивает мои шансы быть избранным в парламент. Я считаю, что во время этой продолжительной кампании стало заметно разделение внутри Консервативной партии. И оно не выглядит увлекательным и приятным для избирателей.

Особенность Лиз Трасс заключалась в ее оптимистическом подходе к экономике, она звучала очень убедительно. Однако меня беспокоит то, что самого оптимизма недостаточно. И хотя у Сунака был более пессимистический подход, он выглядит более реалистично.

Но хорошая новость в том, что Лиз Трасс очень благосклонно настроена к Украине. И она очень серьезно воспринимает угрозу со стороны россии и Китая. Она настроена и дальше мощно поддерживать Украину и государства на переднем крае НАТО. А это уже хорошее начало.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков сказал, что россия не ждет ничего хорошего от правительства Лиз Трасс. По вашему мнению, продолжится ли это давление со стороны нового премьер-министра на россию? И получится ли избавиться от влияния российских денег на экономику Великобритании?

Вы хорошо отметили эту проблему. Одно дело поддерживать военное сопротивление Украины и усиливать восточный фланг НАТО, а вот решать внутренние проблемы Великобритании гораздо сложнее. Именно это стало проблемой для правительства Бориса Джонсона как установить жесткий контроль над грязными деньгами.

И не только российскими, но и от разных людей из очень многих стран мира, которые приезжают со своими деньгами в Лондон. Вместе с Соединенными Штатами и другими союзниками мы должны многое сделать, чтобы противостоять этому. Надеюсь, что Лиз Трасс воспримет эту проблему серьезно. Пока она особо не подчеркивает эту проблему. Однако я буду давить на решение этого вопроса здесь в центральной части Лондона, где я баллотируюсь в парламент.

А каким премьер-министром будет Лиз Трасс для британской нации? Она заявляла, что провела свою кампанию как консерватор и будет управлять как консерватор. Что вы ожидаете от ее работы?

Консерватизм это гибкий термин. Лиз Трасс часто говорит, что она наследница Маргарет Тэтчер и стремится быть Тэтчер 21 века. У меня есть определенные оговорки. Это правда, что госпожа Тэтчер очень стойко противостояла кремлю. А еще она была против политики займа большого количества денег, за которые должны платить будущие поколения.

А план Лиз Трасс состоит в уменьшении налогов и увеличении расходов, что станет большим бременем для бюджета и ростом нашего долга по отношению к ВВП. Сегодня государственный долг Британии значительно больше, чем когда госпожа Тэтчер пришла к власти. Хотя она тоже считала, что этот долг слишком велик. Я беспокоюсь, как на это отреагируют финансовые рынки. Мы можем увидеть резкий обвал из-за кризиса неплатежей и других суровых экономических трудностей. Поэтому это еще вопрос, как так называемая "трасономика" выдержит испытание реальностью.

Почему оба последних лидера Великобритании сравнивают себя с выдающимися лидерами прошлого? Любимец Джонсона – это Уинстон Черчилль. А Лиз Трасс подчеркивает свою связь с фигурой Маргарет Тэтчер. Почему это для них так важно?

Думаю, что нечто подобное существует во всех странах. Путин много думает о наследии Екатерины Великой или Петре Первом. В Украине особое отношение к Петлюре, выдающимся гетманам прошлого или князьям Руси до тех пор, как россия украла у вас это название.

Поэтому такой выборочный подход к славным фигурам прошлого – характерный признак политики. Американские президенты любят сравнивать себя с Линкольном, Вашингтоном и кем угодно. Проблема в том, что исторические обстоятельства меняются. Сегодня у нас совсем другие вызовы, чем те, с которыми столкнулась госпожа Тэтчер. Я же отношусь к политикам, которые смотрят в будущее, а не оглядываются в прошлое. История заслуживает лучшего отношения, а не только быть оружием, включая упоминания исторических событий или личностей.

Какие проблемы были у Джонсона в Британии, несмотря на блестящую помощь Украине

Джонсон – очень популярный в Украине, а в Великобритании у него нет такого высокого уровня поддержки. Какое наследие Джонсон оставил после трех лет работы главой правительства? Сможет ли он остаться влиятельным политиком и имеет ли шанс когда-нибудь вернуться в качестве премьер-министра на Даунинг Стрит, 10?

Джонсон убеждает своих друзей, будто его уволили очень несправедливо. Как будто он прекрасно работал и хотел бы вернуться. Я согласен, что некоторые важные дела он сделал. Он довел Брекзит до конца, независимо от того, была ли это хорошая идея. Политическое достижение заключалось в том, что мы достигли соглашения с Европейским Союзом при выходе из него.

А еще он хорошо преодолел вызовы пандемии, хотя сегодня многие говорят, что можно было это делать по-другому. И я думаю, что Джонсон блестяще помогал Украине, хотя в то же время у него была определенная выгода, ведь так он выглядел лучше в глазах избирателей. Об этом даже появилась шутка. Мол, когда у Джонсона дела обстоят плохо, он звонит по телефону Зеленскому или фотографируется с ним, чем отвлекает внимание людей.

Мы с Джонсоном знакомы уже 25 лет, хотя мы никогда не были близкими друзьями. Его самая большая проблема заключается в поддержании доверия к себе. Он никогда не воспринимал серьезно никаких правил и норм. Так было на протяжении всей его карьеры. Он пытался выбраться из трудных ситуаций с помощью сообразительных шуток и необычного поведения.

Премьер-министр не может врать Палате представителей, а он это делал. Он неоправданно защищал представителей Консервативной партии, которые заслуживали наказания. В конце концов, он столкнулся с последствиями своего поведения. Я был расстроен из-за этого, но отнюдь не удивлен.

Почему США не признают россию государством-спонсором терроризма

Владимир Зеленский настаивает, чтобы Запад признал Россию государством-спонсором терроризма. Джозеф Байден придерживается другого мнения. Он заявил, что США не будут этого делать. Почему, по вашему мнению, США придерживаются этой позиции?

Думаю, что речь идет об отношениях между США и россией. Администрация Байдена может хотеть сохранить политические контакты, если речь идет о вопросах космоса, изменениях климата, контроля над ядерным оружием. Поэтому они не собираются признавать россию спонсором терроризма.

На мой взгляд, то, что россия делает в Украине – это терроризм. Они бомбят населенные районы, убивают случайных гражданских – и это классические признаки терроризма. Однако дискуссия вокруг признания этого статуса похожа на то, называть ли определенные действия геноцидом. Это может звучать очень сильно, указывая, что вы действительно осуждаете такие действия.

Однако я боюсь, что это не изменит поведение россии. Неужели путин скажет: "Нас признали террористами. Надо поменять поведение?" Нет. Как террорист он скажет: "Запад постоянно лжет и лицемерит. Почему же они не называют террористами саудитов?".

Почему путину не удалось достичь цели в Украине и что нас ждет зимой

Прошло уже 6 месяцев войны в Украине. Наша армия начала контрнаступательную операцию возле Херсона. Каков ваш прогноз по этой войне? Сможет ли путин достичь своей цели? Нужен ли российской армии перерыв для усиления?

Я не военный эксперт, поэтому не могу комментировать ситуацию на поле боя. Путин преследовал две цели, когда начал эту войну. Он хотел превратить Украину в несостоявшееся государство. Вызвать у вас длительное политическое, психологическое, экономическое, социальное напряжение. Чтобы Украина не могла конкурировать с его проектом "русского мира".

А во-вторых, он хотел сломить волю Запада по поддержке Украины. И я считаю, что ему не удалось достичь обеих задач. Украина демонстрирует незаурядную устойчивость. Ваша армия начинает контратаковать, а российская находится в очень тяжелом положении. В частности, и из-за проблем с логистикой. Все это может привести к обстоятельствам, когда россияне начнут неорганизованно отступать и просить о переговорах.

Однако, я думаю, что опасность может появиться с другой стороны. У нас впереди очень тяжелая зима. А темпы экономического кризиса могут помешать Западу поддерживать украинскую экономику и обороноспособность. Это война на истощение, где большая страна имеет определенное преимущество над меньшей. Я остаюсь осторожным оптимистом, потому что вижу, что существуют обстоятельства, при которых ситуация может ухудшиться.

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Я считаю, что иногда люди переоценивают значение общественного мнения в Европе. При этом существует меньшинство в Германии, Чехии или других странах, которое говорит: "Мы устали от войны. Пора заканчивать. Нам нужен дешевый газ". Но это люди с политической обочины, они не определяют направление движения.

Может ли Европа больше поддерживать Украину? Конечно, да. Оставит ли Европа Украину? Я так не считаю. Но нас ждет ощутимый экономический стресс из-за инфляции и смены источников поставок газа. Впереди спад ВВП, сворачивание производства нужно будет поддерживать малый бизнес и домохозяйства. Так что мы будем беднее и с большими долгами. Однако Европа – это очень богатое место на карте мира, поэтому мы выдержим этот удар.

Российская блокада украинских портов длилась пять месяцев и закончилась только в августе. Значит ли это, что мы избежали смертельного риска голода в странах Африки и Ближнего Востока?

Мы от этого еще не ушли. Отлично, что корабли продолжают выходить из портов, но мы столкнулись с катастрофическими последствиями войны на Востоке Африки. Пакистан переживает страшные наводнения из-за изменения климата. Поэтому даже без последствий войны в Украине мы видим, в каких ужасных условиях выживают десятки миллионов людей. Даже если война закончится завтра, то в мире останется много серьезных проблем.

Приведет ли россия к катастрофе на Запорожской АЭС

Верите ли вы в то, что россия может повлечь за собой настоящую катастрофу на Запорожской АЭС? Похоже, что МАГАТЭ не готово гарантировать контроль и безопасность на станции.

Не хочу слишком драматизировать. Конечно, боевые действия вокруг атомной станции – это очень плохая затея. Ситуация в Чернобыле показала всю глупость и некомпетентность российских оккупантов. Тревожно оттого, что они могут делать на Запорожской АЭС. Однако ветер дует в разные стороны, поэтому вряд ли россияне отважатся сделать "грязную бомбу", чтобы опустошить Украину и запугать Европу.

Если ветер внезапно изменится в северную сторону, то у россии будут проблемы. Более вероятно, что катастрофа может произойти случайно, а не умышленно. Важным вопросом остается охлаждение ядерного топлива, поэтому я рад тому, что к ситуации на станции приковано внимание всего мира. Там должна постоянно работать мощная надзорная миссия.

Может ли россия развалиться или коренным образом измениться

Некоторые аналитики считают, что мы сейчас наблюдаем начало конца россии. Как западные страны могут подготовиться к возможному распаду россии?

У нас нет долговременной стратегии по отношению к россии. Многие годы мы предполагали, что некоторые подходы сработают. В общем, это демократия, рыночная экономика и попытки подружиться через торговлю, инвестиции и политические контакты. Все это не сработало, и теперь нам нужна другая стратегия. Я бы хотел, чтобы в этой стратегии была предусмотрена возможность того, что россия может коренным образом измениться.

Я еще в 1990-х годах дискутировал о том, что россия нестабильная страна. Ее основа – это политический клан в москве, грабящий богатые природными ресурсами регионы, собирающий чиновничью ренту и никоим образом не ослабляющий трение между центром и периферией. Пока экономика растет, народ счастлив. Однако из-за экономических трудностей начнется другая реакция.

Поэтому существует опасность политического хаоса в России так же, как шанс на политические перемены. Будет ли это мирная трансформация в формате конфедерации с большими правами регионов и этнических групп, или распад произойдет по сценарию бывшей Югославии? Неизвестно. Однако, я был бы рад, если бы наши политические лидеры подготовились к такому развитию событий. И определились, как в таком случае поступать.

В значительной степени выход из сложившейся ситуации зависит и от российской оппозиции? По вашему мнению, есть ли у российской оппозиции, группы Навального или других потенциал что-то изменить в россии?

История подсказывает, что чаще политические изменения происходят из-за раскола внутри режима. Диссиденты играют определенную роль, когда они работают рядом с теми представителями режима, которые недовольны ситуацией. Во время распада советского союза ключевую роль сыграл Борис Ельцин, а самым известным диссидентом был Андрей Сахаров, к сожалению, не доживший до распада союза.

Похожая ситуация сложилась и в Украине. Диссидент Чорновол не стал президентом, поскольку у вас были Кравчук и Кучма. Поэтому я считаю, что изменения в россии придут изнутри режима. Однако я хотел бы выразить свое восхищение такими людьми, как Владимир Кара-Мурза, который сейчас находится в тюрьме. Я восхищаюсь его храбростью, хотя не согласен с некоторыми политическими позициями. Я благодарен Гарри Каспарову за его труд. Однако не стоит переоценивать их политический вес. Россия очень репрессивная страна, где значительная часть населения поддерживает войну так же, как и путин.