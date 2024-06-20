Борьба за родной и оккупированный дом: история командира взвода БПЛА полка ССО "Рейнджер"

20 июня в мире отмечают Международный день беженцев – людей, которые потеряли свои дома из-за военных конфликтов, преследований и катастроф. И, к сожалению, для украинцев слово "беженец" не является каким-то далеким. Начатая россиянами война забрала дома у миллионов украинцев. Кто-то строит жизнь заново в другом регионе страны, кто-то – за рубежом. А кто-то борется в рядах армии и мечтает об установлении украинского флага над собственным домом.

Одним из таких является офицер с псевдонимом "Каспер" – командир взвода БПЛА полка ССО "Рейнджер". Несмотря на то, что ему 23 года, он уже имеет немалый боевой опыт, в частности в боях за Мариуполь.

О боях за родной город, мечтах о возвращении и мотивации бороться – читайте в интервью для 24 Канала.

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Будущее, которое интересовало еще со времен Революции Достоинства

В свои 23 года вы едва ли не самый молодой среди офицеров в полку "Рейнджер". Расскажите, пожалуйста, свой путь в армию.

Если честно, то мечтать об армии и особенно о спецподразделении я начал еще во времена Революции Достоинства. Мне тогда было 13 лет, родители и большинство знакомых входили в патриотическую ячейку в нашем городе, многие из них сразу поехали на Майдан. Меня, правда, не пустили – сказали, что малой. Поэтому следил за событиями через интернет и телевидение.

Я уже до этого интересовался историей, участвовал в общественных мероприятиях. Но больше всего меня увлекала именно работа специальных служб. Все, что можно было найти в интернете о деятельности зарубежных родов войск вроде Сил специальных операций, я находил и тщательно изучал. Решение пойти в военный вуз было для меня логичным и правильным. И вот сейчас я уже офицер, самый молодой в коллективе, но с боевым опытом.



"Каспер" со времен Революции Достоинства интересовался ССО / Фото, предоставленное 24 Каналу

Этот опыт вы получили уже во время полномасштабного вторжения?

Да, мне как раз было почти 21, немножко не хватило до выпуска. Все готовились к тому, что мы должны были прибыть в подразделение и проявить себя. Но началось вторжение, нужно было действовать как можно быстрее. Бойцы с мотивацией нужны везде, поэтому я просто присоединился к одному из подразделений Сил специальных операций.

24 февраля я прибыл, 25-го под вечер мы были уже в Мариуполе. Бок о бок со мной служили настоящие опытные бойцы, я смотрел на них и не мог поверить, ведь они выглядели и действовали как те, о ком я столько лет читал и кем восхищался. Теперь я стоял рядом с этими людьми и учился у них с колес, в бою.

"Это все живое": о боях в Мариуполе

Бои за Мариуполь – особая и болезненная страница в нашей истории. Как вы пережили это и как смогли выйти из города?

Там на самом деле было много разных подразделений, которые защищали город до последнего. Если вы видели некоторые видео, бойцы защищали иногда уже клочок земли, а не дома. Когда уже стало понятно, что город в окружении, было принято решение пробовать вырываться небольшими группами. Мы действовали как спецназовцы, пробивали коридоры для других военных и гражданских, которые пытались выйти из города.



"Каспер" / Фото, предоставленное 24 Каналу

Однажды, выполняя задание, когда начали перекликаться еще с одной группой, на всякий случай говорили на русском. А когда уже встретились, нас спасло только то, что мы были более ловкие и обученные. Потому что выяснилось, то была группа противника. К счастью, вышли.

У вас, наверное, историй на книгу можно насобирать. Но все ли можно рассказывать?

Знаете, я бы все равно рассказывал. Потому что это история – грустная, веселая, радостная или трагическая. И это опыт. Опыт, который мы приобрели уже в боях. Считаю, что встречи с боевыми командирами, военные байки должны быть постоянно в военных вузах и учебных центрах. Это еще все живое, и пока наши приключения не обросли байками и не покрылись пылью, это нужно использовать.

Вот, например, была у нас история. Также во время выхода из Мариуполя мы с коллегой должны были проверить небольшое село на наличие противника, провести разведку. И тут слышим звук – такой, как будто колонна подъезжает. Мы оглянулись – спрятаться негде, рядом – только один маленький сарайчик, подозрительно похожий на очень известную сельскую постройку. Мы туда запрыгнули, сидим тихонько, побратим мой имел "муху" с собой, начал готовить.

Смотрим в щели: колонна техники с пехотой шурует. Слава Богу, не остановилась. Мы все тщательно посчитали, прикинули ее скорость и направление, и как только она нас проскочила, путем неординарного поиска связи передали информацию. Позже мы уже узнали, что ту группу врага почти всю выкосила наша артиллерия. Мораль истории такова: с одним гранатометом против колонны не попрешь, а вот имея различные навыки и знания по радиоэлектронике, можно быстро передать информацию. И главное – это взаимодействие, его нужно искать везде, потому что если бы не оно, мы бы вообще не вырвались из окружения.

Флаг, который будет развеваться над домом

Ваш дом сейчас находится в российской оккупации, как и дома сотен тысяч, если не миллионов украинцев. И это все же трудно, когда твой дом недосягаем. Как вы с этим справляетесь?

До сих пор помню слова своих родных, слезы, тоску в голосе. К сожалению, некоторые из моих родственников не покинули своих домов, их пугала неизвестность. Больше всего они были уверены, что никому не нужны. Судьба беженца – невероятно тяжелая и сложная. Ты все начинаешь с нуля, у тебя нет ничего, кроме того, что ты в спешке взял с собой. Мне не нравится слово "беженец", "перемещенное лицо" – тоже не очень. Я просто даже не могу представить, каким словом можно назвать то, что сделали с нами россияне...

Мои родные долгое время оставались на оккупированной территории, но, слава Богу, побратимам и еще многим людям, они уже полгода, как на территории свободной Украины. И то, что они рассказывают о россиянах, об их действиях, постоянных проверках, запугивании, презрении всего, что хоть немного касается нашего государства, – это просто ужасные вещи.

С началом полномасштабного вторжения я ношу с собой в бронике флаг, он видел уже не один бой и побывал почти во всех горячих точках. Я ношу потому, что не знаю, где и когда окажусь, какие задачи буду выполнять, но я верю, что наступит день, когда я подниму флаг Украины над своим домом, над освобожденным от оккупантов городом!



Флаг, который "Каспер" мечтает установить на своем доме после освобождения / Фото, предоставленное 24 Каналу

Путь молодого командира среди "рейнджеров"

Как вы попали в полк "Рейнджер"? И каким было отношение к вам, как к молодому командиру, у которого в подчинении есть и значительно старшие по возрасту бойцы?

Я сам сознательно выбрал это подразделение и очень сюда просился. Слухи быстро распространяются, уже с первых дней я слышал о кодексе чести и атмосферу в подразделении. Немного, конечно, сомневался, но точно не жалею. У меня уже есть полностью укомплектованный взвод, служат и опытные ребята, и недавно мобилизованные, многие из них уже проходят процедуру заключения контракта.

Я все время чувствую поддержку, особенно от своего руководства, с которым обсуждаем все вопросы и ищем лучшие варианты. С подразделением я сделал так, как когда-то было со мной. На общем собрании я поднялся, откровенно рассказал о том, кто я, где был, что видел, в чем моя мотивация. И так потом рассказал каждый. Мы говорили очень долго, нашли общих знакомых, каждый поделился своими страхами.

Я сказал, как я вижу нашу службу и наши цели. Знаете, я очень удивлен, когда старшие подходят ко мне и обращаются на вы и по отчеству. Я чувствую, что они доверяют мне, что я для них настоящий командир, и это дает мне невероятный заряд сил и энтузиазма. Одним словом, рейнджеры – это реально семья, стая с единой целью.

Вернуть и защитить свое

Что бы вы сказали тем, кто, как и вы, потеряли свои дома, но еще колеблется принять волевое решение?

Я скажу так: это наш дом, наша земля, наша страна, и если мы не сделаем чего-то для ее освобождения, если мы не будем бороться, то мы – плохие побеги от родительских деревьев. Меня просто переполняют эмоции от того, что оккупанты творят на захваченных территориях.



"Каспер" / Фото, предоставленное 24 Каналу

Мы должны защитить свое, своих родных и наконец вернуться домой. Да, многим некуда возвращаться, многое разрушено, но это не беда, мы все отстроим, засеем поля, посадим сады, заново вырастим леса, надо лишь немного постараться.

Ищите себя, подбирайте себе подразделение, дело по душе и давайте вместе освободим нашу Украину! Если у вас именно такая мотивация, вам к нам, в отдельный полк "Рейнджер"!

Сейчас спецподразделение "Рейнджер" ищет мотивированных и смелых бойцов в свою команду. Подразделение обещает и гарантирует:

достойное отношение от командиров;

прохождение службы по профессиональному направлению;

боевую подготовку в соответствии со стандартами НАТО;

своевременное денежное обеспечение на уровне специальных подразделений;

помощь в мобилизации или переводе из других подразделений ВСУ;

своевременную ротацию, не более 3-х месяцев в зоне ведения боевых действий;

сопровождение и медицинскую помощь до полной реабилитации;

полное обеспечение вещевым имуществом и средствами индивидуальной защиты;

денежное обеспечение на уровне специальных подразделений от 27 до 150 тысяч гривен;

использование новейших образцов вооружения и роботизированных систем поражения.

Чтобы попасть в спецподразделение, звоните в отдел персонала Rangers по телефону +38 093 810 75 67.

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