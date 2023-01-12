Танки для Украины и назначения Герасимова: интервью с Михаилом Подоляком

Благодаря Польше наконец-то стартовал процесс передачи Украине таких необходимых танков. В России между тем продолжается процесс передвижения кроватей в публичном доме, который они называют "армией".

Эти и многие другие темы наша Екатерина Соляр обсудила с Михаилом Подоляком в его интервью для 24 Канала. В этом материале предлагаем вам его первую часть.

Достойно внимания Смертельный зверь: все, что известно о танках Leopard и почему именно они нужны Украине

Истерика России из-за танков

Смерть тем проклятым врагам – и от этих танков в частности. Они эту новость как-то в соцсетях обсуждали – честно, видела. А вот на экранах как-то не очень-то пошло. Наверное, не слишком "оптимистично это звучит для России?

Давайте, во-первых, скажем, что 14 танков – это даже не символ. Это разблокированная дорога. Мы же постепенно разблокируем разные опции.

Поначалу у нас очень большая и мощная кампания была, чтобы мы получили возможность закрыть небо. И сегодня мы уже об этом говорим как о логистической процедуре, которая постепенно будет решаться.

Это уже даже партнеры не обсуждают, просто: "будем передавать вам все – и NASAMS, и Iris-T, и Gepard, и Patriot. Пожалуйста, стройте все, что позволит вам в полной мере закрыть небо и сохранить критическую инфраструктуру".

Сегодня еще один этап – разблокирована еще одна дорога. И это как раз бронетехника, тяжелые танки. Поначалу это были Marder, которые уже передают. Имею в виду, логистически передают.

Поначалу это были легкие танки, которые Франция нам предоставляет. Сегодня мы уже вышли на фактически решенный вопрос о том, что коалиция, подчеркиваю: коалиция… У европейских стран нет такого объема оружия, чтобы он был сопоставим с тем количеством, которое использует Россия. Поэтому разные страны предоставляют разные объемы: 14, 15, 50, 20 и так далее.

Но нам для того, чтобы эффективно это все использовать, для комплектации нескольких бригад для прорыва, нам нужно 250 – 350 танков. Но дорога разблокирована.

Это первые 14 танков, а завтра будет еще 20, потом 50, потом 100 и т.д. И мы получим и Challenger, и Abrams и Leopard. Поэтому это – супер.

Интервью с Михаилом Подоляком – смотрите видео

Наконец, касательно России – знаете, они уже воюют ради войны. Они не понимают, как выиграть – это очевидно. Они понимают, что 2014 год точно никто повторять не будет, никакого "Мы вас немного поубивали, давайте договоримся: вы нам отдадите часть своей территории. Мы здесь посидим, а потом пойдем дальше вас убивать".

На этот сценарий точно никто не пойдет. И Россия это понимает, и это их шокирует. Потому что на это не пойдут и украинцы – это понятно, ведь у нас война, но на это не пойдут и европейцы, в которых они долгое время вкладывали деньги.

Они в шоке и сегодня войну ведут ради войны, просто ради убийств. Потому что это сущность "русского мира". Они просто убивают, потому что, пока идет война, они еще могут контролировать свое внутреннее пространство.

Зачем они постоянно говорят о Соледаре, что они якобы его уже взяли? Потому что на фоне всего происходящего на поле боя, а уже практически год идет война, они выглядят неловко перед своими кровожадными адептами войны. Они придумали себе такую басню "мы уже Соледар взяли, это очень большая победа".

Обратите внимание Жажда власти: как пригожинская атака на Соледар сорвала планы Шойгу по захвату Бахмута

Соловьев говорит о том, что не о величине населённого пункта речь сейчас. Говорят: просто очень символично, нужно взять.

Это у Соловьева "не размер", потому что он выглядит как "неразмерный мальчик". Мы могли бы для них построить какую-то ферму, и пусть бы они ее брали лет десять. Где-то на границе между Украиной и Россией. В 1991 году, подчеркиваю – на той границе.

Пусть бы они эту ферму брали лет с 10, если им нужно что-то взять, и "размер не имеет значения". Для России, кстати, когда ты выбиваешь ей зубы, всегда "размер не имеет значения". Они ищут тогда возможности что-нибудь рассказать.

Знаете, что они сегодня делают? Они делают вид, что танки – это такое, Patriot – это такое. А вы помните, что где-то месяца за 3 до этого они говорили: "да вам никто не даст Patriot, вам никто не даст танки, вас вообще не хотят уже финансировать, помогать передавать оружие. Вы там вообще никто".

Сегодня они делают вид, что не видят танки, но при этом начинают щечки надувать. Если вы уже взяли такого красноречивого персонажа Соловьева, у которого щечки трясутся. Очень красиво это смотрится.

Когда он с такой помпой, очень мощный герой говорит: "А мы можем щас Францию там разбомбить. Ядерным оружием испепелим Францию". Это и есть понты, которые если ты правильно встречаешь, они очень быстро сбиваются.

Они очень быстро переключаются, чтобы не говорить об Украине. Они уже Украину боятся. Они уже говорят о Франции, Германии. Только этим ребятам со щечками нужно помнить, что для того, чтобы зайти во Францию, Германию, Испанию или куда угодно, нужно пройти Украину. А это для них невозможно. Поэтому танки – это для них страшный сон, от которого они уже не проснутся точно.

Там еще и Медведев очнулся. Говорит, что танки Leopard, "всякие модернизированные нашими врагами Т-72" – это все ржавый металлолом. Такая его реакция была на все.

Я понимаю, что он – стимулированный мальчик. Это немного странно нам вести диалог с ними. И вообще было странно смотреть как западный мир, прежде чем осознал, что такое Россия, говорил, что Медведев – это такая либеральная часть российской политической элиты России. И он разбирается в либеральных реформах.

Я бы ему что посоветовал? Я бы ему советовал почитать, что такое "шарашки", откуда взялся "легендарный" автомат АК. Я бы хотел, чтобы они поняли, что 28 "панфиловцев" – это только у Мединского. А все остальное – нужно читать и понимать.

Чтобы они понимали, кто такой Королев был. Я понимаю, что он и для нас важен был. Но между тем, какая была ракетная программа в Российской Федерации или Советском Союзе. И вообще – кто все оружие изготовлял, а кто по ленд-лизу его получал во время Второй мировой.

Чтобы не рассказывать нам о Т-72 или машине ВАЗ-2101. Чтобы они закончили это. Россия никогда технологически ничего не делала. Россия только могла что-то украсть или кого-то по принуждению посадить в эту "шарашку" инженерную и там что-то наработать.

По Медведеву – мне кажется, что это все очень хорошо. Эти заявления, все эти образы – они очень прекрасно работают сегодня на европейское сознание и на европейские политические элиты. Они видят, что такое Россия. Россия перестала маскировать свою сущность.

Это все и есть настоящая Россия. Не Россия, которая дает там какие-нибудь деньги под столом, не Россия, которая проводит какие-то вечера русской поэзии. Это и есть Россия, которая грязно ругается и хочет прийти и кого-то избить количеством людей, которых хочет отправить на эту "акцию".

Потому это хорошо, и пусть Медведев продолжает так говорить. Пусть пропагандисты российские так говорят, пусть Медведев так говорит. Потому что мир тогда понимает, что там не с кем и не о чем говорить. И для нас это очень крутая позиция.

У Медведева истерика – смотрите видео

Россия – страна-фикция и вор

Они даже когда опросы делали по поводу того, какое главное достижение СССР, тогда они назвали космическую отрасль. 55% очень гордились космической отраслью. Но когда спрашиваешь, кто Гагарина вместо собаки отправил в космос, то им не нравится ответ, что это был житомирянин Королев.

Даже вспоминали на днях об авианосце "Адмирал Кузнецов", который они у нас украли. Да они даже сохранить то, что украли, не могут. Он разваливается, а они его даже починить теперь не могут.

Я так понимаю, он скоро отправится к "Москве", но они его туда не дотянут – останется у берегов. "Адмиралом Горшковым" они очень гордятся – отправили и держат пальцы скрещенными, потому что это единственный корабль, который им удалось построить.

Одним из последствий этой войны будет то, что Россия будет запрягать лошадей, чтобы те по морю везли "Адмирала Кузнецова". Потому что это технологически абсолютно отсталая нация. Они только могут покупать у кого-то технологии.

Но если они будут находиться под санкциями, а это будет продолжаться независимо от финала войны, от того, что они пройдут через процедуру трибунала и репараций Украине. Санкции не будут отменяться еще очень долго для России.

И Россия постепенно будет максимально отсталой страной. Она не нужна никому, ведь в современном мире конкуренция – это открытые границы. Но Россия не умеет работать через открытые границы, она всегда хочет что-то украсть или кого-то обидеть.

Потому Россия будет находиться в изоляции в любом случае, она будет постепенно деградировать. И так должно быть – Россия должна жить как варварская страна 17 века.

Россияне прошли опрос от "Левада-Центр" и рассказали, каких писателей читают сейчас. Так вот, 4% – это Прилепин, являющийся убийцей, и по 2% – Пелевин и еще кто-то из классической литературы. То есть заметно, что россияне не читают вообще, а потому ничего не понимают.

Это фикция, это украденные матрешки в Японии, Россия – это страна, которая постоянно что-то ворует не только из техники, но и культуры, литературы. Россия только вкладывает деньги в промоушен, что они имеют право что-то украсть и выдать это за свое.

У россиян "все идет по плану". А какой был план? Я так понимаю, что у Путина был план – уничтожить современную Россию и сделать ее такой, какой она должна быть – отсталой, нетехнологичной страной, которая никому не нужна и которая к тому же закрыта – люди не могут оттуда уехать.

Штурмы Соледара и Бахмута

Мы в любом случае на шаг или несколько впереди. Они берут наши идеи и пытаются выдать это за свое, хотя смотрится все смешно. И теперь они взяли себе тактику, с которой мы вернули Харьковщину, и пытаются воплотить ее в Соледаре. То есть они шли наступлением на Бахмут, а затем резко переключили свое внимание на Соледар.

Это не совсем так. Это вообще не соответствует тому, что мы делаем, с точки зрения неожиданных действий и сценарных наработок Генштаба ВСУ и Ставки Главнокомандующего.

Они выглядят совсем по-другому – россияне сконцентрировали там (в Соледаре – 24 Канал) практически все, что у них было боеспособно, включая остатки контрактной армии – спецназ и десантуру, но это только "остатки".

Там "тьма" зэков, которым безразлично куда идти и как воевать. И еще там есть военные из ЧВК "Вагнера". То есть Россия сконцентрировала эти войска рядом с Бахмутом и Соледаром. Однако им не удается захватить хотя бы что-то в окрестностях Бахмута, поэтому они пошли на Соледар.

Это ударная группировка. Они так любят воевать еще с советских времен – концентрируют все, что могут из живой силы, артиллерии и боеприпасов на одном направлении.

Нереально сказать точно, какие потери имеет российская армия на этом направлении. Но это не тысяча или две – это 10, 15 или даже 20 тысяч за все время наступления у Бахмута и Соледара. Они там потери не считают.

Для россиян там принципиально захватить хотя бы что-нибудь, чтобы можно было 2 недели говорить о том, что они условно "захватили северную окраину города Соледар", что они "ведут безумные бои в центре Соледара", что это "решит вопросы войны и мира" и тогда "Украина падет".

Это нонсенс, но для внутренней аудитории они говорят об этом уже неделю – что у них эффективное продвижение на Бахмутском направлении и теперь на Соледарском. Но подчеркну, что это не так – россияне не перехватили инициативу (на этих направлениях – 24 Канал), и они так же воюют по-прежнему – концентрируют большое количество войск у Соледара.

Но это не даст ни одного перелома в войне. Единственное, что мне жаль из всего, что там происходит – это количество наших ребят, которые при 17 градусах мороза должны держать автоматы в руках сутками. Это тяжело. Мы теряем своих людей, но Россия уже не сможет переломить ход этой войны.

Также интересно Даже с 15 местом в мире: почему военная мощь Украины до сих пор недооценена

Я натолкнулась на заголовок от CNN, они цитируют ВСУ, что "наши военные не собираются отступать из Соледара и держатся, хотя практически без командиров". Не знаю, насколько это проверенный источник, но меня зацепила эта информация, ведь есть видео, что наши командиры в Соледаре.

Это журналистика. Мы должны с вами понимать, что журналисты в целом любят такие заголовки кликбейта или другой взгляд на ситуацию. Но это война, и нужно прояснить, что это не идеальная система, есть определенные ошибки или неэффективные решения.

Но Украина эффективно работает с точки зрения защиты своей территории уже почти 11 месяцев. Украина эффективно обороняется, сегодня нет сомнений, что эта маневренно-оборонительная война от ВСУ выглядит мощно. Я не сомневаюсь, что подразделения между собой скоординированы.

Но да, всегда есть определенные нюансы, ведь систем идеальных нет. Между тем, координация между нашими воинскими частями абсолютная, командиры понимают задачи, поставленные перед ними. Кое-где может быть потеряна связь на некоторое время, кто-то может воевать в определенном окружении, но все это исправляется.

Поэтому нам и передают танки, партнеры уже не боятся этого делать, потому что понимают две вещи:

первое – что Украина умеет контратаковать, и это важно, потому что наши партнеры поняли, что не будет никакой линии разграничения, мы освободим всю свою территорию.

– что Украина умеет контратаковать, и это важно, потому что наши партнеры поняли, что не будет никакой линии разграничения, мы освободим всю свою территорию. второе – мы умеем пользоваться оружием и не бросаем его на поле боя, потому что мы не отступаем.

И это важно партнерам, потому что это оружие стандартов НАТО, которого в России не существует. Таким образом, мы подчеркнули нашим партнерам, что за счет, в частности Бахмута и Соледара, мы умеем стойко воевать даже в таких тяжелых условиях. И это круто.

И я думаю, что все будет двигаться по сценарию, который прописывает Украина. Только Украина. И сомнений в этом не должно быть ни у кого.

Будет тяжело? Можете спросить. Безусловно, будет тяжело. Кончится ли это завтра? Нет. Еще некоторое время будем воевать, потому что должны максимально уничтожить все, что сосредоточено на нашей территории. Мы должны нанести максимальное разрушение российской военной инфраструктуре, которую они построили на наших оккупированных территориях.

Потому что это единственное, что держит каркас российской государственности. Как только они лишатся этого каркаса, тогда мы с вами получим то, что мы хотим: кроме освобождения своих территорий, начало масштабного процесса трансформации России, чтобы она в таком виде не существовала больше.

Соледар в полуокружении – смотрите видео

Почему партнеры активизировались с оружием

О поставках оружия. Кажется, началась гонка, кто больше оружия предоставит Украине: Канада, Литва, Польша, Великобритания. Риши Сунак сказал, что нужно еще больше предоставлять оружия Украине. Франция предоставляет, в частности, легкие танки.

Даже Германия обиделась на Францию, потому что там сообщили первыми, что предоставляют нам танки. Даже была информация, что Пакистан готов передать какие-то боеприпасы. Ты смотришь и думаешь: что происходит?

Потом я вспоминаю, что через полтора месяца годовщина полномасштабного вторжения. Возможно, партнеры начали работать на опережение. Не реагировать на ситуацию, не смотреть, выстоит ли украинская армия – "а тогда мы, возможно, дадим им оружие".

Мы понимаем, что к годовщине Россия будет делать все, чтобы показать хоть какое-то достижение в Украине. Поэтому давайте мы сейчас им поможем для того, чтобы 24 февраля не о чем было сообщить на болотах.

Вы блестяще ответили на свой вопрос. Мне можно только добавить некоторые нюансы. Давайте пошире на это посмотрим. Никто уже не сомневается, что Россия не добьется никаких результатов. Неважно, какая дата: 7 ноября или 30 декабря – день столетия Советского Союза.

Да, есть фетишист Путин, который любит эти даты, но нет никакого смысла привязываться к датам – нужно просто закончить войну. И это понимают партнеры. И здесь вы совершенно правы.

Первая составляющая, почему так происходит, потому что они видят крутых ребят, они видят Украину, которая очень четко фиксирует свою позицию: будем воевать, пока освободим все территории. И это очень важно. И это не оговаривается.

Они видят в наших глазах решительность. Они видят нашу армию, перед которой можно только снять шляпу и сказать: это просто нечто фантастическое.

Они это видят и понимают, что мы точно не будем менять свои планы по поводу того, как должна война закончиться. И тогда у них возникают другие вопросы.

Второй вопрос: как финализовать, как ускорить финал войны, если Украина будет действительно такой, как она уже есть, и не будет менять свое поведение. И тогда возникает второе другое: нужно предоставить максимально оружия, независимое оружие.

вопрос: как финализовать, как ускорить финал войны, если Украина будет действительно такой, как она уже есть, и не будет менять свое поведение. И тогда возникает второе другое: нужно предоставить максимально оружия, независимое оружие. Потому что третий вопрос: чтобы ни делала Россия, это выглядит ничтожно. Россия не умеет воевать. Россия воюет количеством – и они это уже поняли.

вопрос: чтобы ни делала Россия, это выглядит ничтожно. Россия не умеет воевать. Россия воюет количеством – и они это уже поняли. Четвертая составляющая: они поняли главное, что создавало у них немного другое восприятие войны в ее начале и в середине. Они понимают, что если Украина получит оружие, конфликт будет локализован на оккупированных территориях. И все закончится на оккупированных территориях. И там разобьют российскую армию.

Не будет никакого масштабирования войны и никуда больше Россия не пойдет. Наоборот – Россия засунется обратно в свою раковину под названием Российская Федерация, и будет там жить или имитировать жизнь.

Если же Украина не получит оружие, тогда масштабирование войны может произойти. Это будет расшатывать международный каркас безопасности в разных регионах.

Другие нестабильные страны, используя сегодняшнюю сложную ситуацию, когда все сконцентрированы на войне с Украиной, начнут решать свои территориальные или другие вопросы. А это не нужно глобальной безопасности.

Зафиксирую все это: они понимают, что Украина свою позицию менять не будет. Никакого 2014 года. Никакой линии разграничения. Никакого "Минска-3" или как угодно можно это назвать. Никаких договоренностей: мир в обмен на территорию. Никаких договоренностей, что Россия не должна проиграть и не отвечать через трибунал или через репарации.

У нас сегодня четкая позиция: Украина делает свою работу. Партнеры наперегонки говорят, да, мы уже поняли, кто вы. Мы поняли, как будет финализироваться эта война. Мы поняли, что Россию бояться не нужно. Вестись на все эти фейковые пропагандистские вбросы – мы тут Францию, или Лондон, или Берлин будем штурмовать – не надо.

Напротив, нужно дать единственной стране, которая готова привести в сознание остатки Российской Федерации, и сказать: еще раз посмотрите на кого-то агрессивно, немного по-другому будут с вами разговаривать.

И кроме того, надо вернуть всю эту группу того же Лаврова, который, кстати, сейчас будет рассказывать об эффективности российской дипломатии на ежегодной конференции, к осознанию ключевой идеи: международное право, уголовные и военные преступления никто не отменял.

Если вы за Сирию, Грузию и Украину-2014 не ответили, это не значит, что нет сроков давности за все эти преступления. Все эти "вагнеровцы" и другие будут отвечать и за ЦАР, и за Мали. Это ключевое. Потому что тогда мир вернется к статусу, который был сразу после того, как распался Советский Союз.

Перестановки "слагаемых" в российской армии

Вчера мы наблюдали за тем, как двигали кровати в том борделе. Соответственно очень удивлялись, потому что опять же "командовать парадом" назначен Герасимов. Тот, кого звали "Армагедонычем" на тех болотах, теперь стал его подопечным. Что-то у него не получилось.

Главнокомандующим сухопутными войсками теперь стал Салюков, а замначальником генштаба – генерал-полковник Ким. Я так понимаю, выбирали специально по фамилии. Тоже стал его заместителем.

Не понимаю, что происходит, что не день – новых лошадей на переправе меняют. Убрали Лапина, вернули Лапина. Говорили: зачем ты сдал Харьков? Теперь вернули, подумали, что он сохранил тех, кто бежал из Харьковщины и теперь они наступают на Соледар и на Бахмут, так что не все так плохо сделал.

Суровикин бежал из Херсона – теперь его немного понизили. Не понимаю, что происходит. То ли не кем заменить, то ли немного нужно было попустить амбиции Пригожина, то ли цели спецоперации снова меняются.

Если оценивать, что они официально говорят, изменились цели "СВО", они стали более масштабными. Безусловно, теперь нужно думать о том, как сохранить спокойствие в Российской Федерации и оградить Россию от атаки Украины – как они себе это видят.

От "трех дней на Киев" до "годовщины защиты границ Российской Федерации 1991 года". Такова концепция "СВО".

Если серьезно говорить, Суровикин – это "интеллектуал". И вся его концепция войны сводилась к тому, что: "давайте мы насобираем подонков, отправим штурмовать Бахмут и решим крутую задачу".

А параллельно с этим – он же глава российских воздушно-космических сил – будем масштабно уничтожать гражданское население. Вы же видели, как он выглядит и говорит: три слова за полтора часа произносит.

Кроме того, Суровикин подвергся воздействию людей немного другого пассионарного плана – Пригожина, Золотова, Кадырова. И они там уже практически нарисовали "шахматку", какие должности они будут занимать в окружении Путина. Потому что весь классический генералитет российской армии – ничтожен и проиграл.

Помните, они откровенно издевались над Лапиным. Кадыров говорил, что он сам пристрелит его. А о Шойгу они анекдоты и мемы придумывали. Обижали, как только могли.

Так, классическая контрактная армия отошла на второй план. Что-то странное происходило в близком окружении Путина, где на первый план вышли конспирологические или уфологические теории войны младшего Ковальчука – Михаила.

Есть Юрий Ковальчук, который спонсирует прихоти Путина, а есть Михаил, рассказывающий о генетической модификации солдата – посмотрел фильм "Универсальный солдат" и продолжает рассказывать.

Происходило что-то несколько странное, но существенных изменений, несмотря на все "понты" Пригожина, Суровикина, главы тикток-войск России Кадырова и других людей, не произошло. То есть излома не получилось, и нет перехвата инициативы.

Сегодня Путин, как вы правильно сказали, "переставил рожки" и хочет получить хоть какое-то другое развитие событий на фронте. Ему кажется, что Герасимов писал "замечательные" книги о гибридных войнах. Просто Путин не понимает, что гибридная война и война, когда убивают – это несколько разные войны.

Гибридная война в исполнении Герасимова была "великолепной". Вы же помните, Европа 8 лет делала вид, мол, давайте не говорить о Крыме или что на Донбассе есть ОБСЕ. Это европейская структура безопасности, которая говорила, мол, мы не совсем понимаем кто же стреляет на Донбассе.

Нет, чтобы сказать, что на Донбассе есть криминальный анклав и вообще нет разницы, кто стреляет, поскольку криминального анклава там не должно быть в пределах международного права. Впрочем, они делали вид, мол, "донбасский народ", видимо, также обстреливают и т.д.

Это – элементы гибридной войны. 8 лет действовала концепция Герасимова: говорить, что кто-то вроде бы обстреливает "донбасский народ", а потом говорить об этом в Европе и таким образом уменьшать поддержку Украины и лояльность к ней, а также к международному праву и это ключевое – доказать, что любая страна, имеющая определенный арсенал, может зайти и сломать принципы межгосударственных отношений и не отвечать за это в рамках уголовных процедур.

Это и есть Герасимов. Умеет ли он воевать? Так же, по-видимому, как Лапин, Дворников, Суровикин и все остальные, вместе взятые. Нас это должно меньше волновать, потому что война – это интеллект и математика.

Уже ясно, что там с интеллектом в России не только у Суровикина или Герасимова, а в целом у политической элиты. Это очень хорошо, потому что если бы они были немного умнее, то у нас были бы большие проблемы. Ведь умный человек анализирует все риски и вносит коррективы. Пусть они будут такими как Суровикин и Герасимов.

Ротации в руководстве российской армии – смотрите видео



Есть другая составляющая – это ресурсная способность страны. Если у Украины идет увеличение ресурсных возможностей, то страны передают нам не только оружие для защиты – ЗРК и ПРО. Но и системы контрнаступления – РСЗО, артиллерия, снаряды и танки.

В то же время в России идет "вымывание" всех ресурсов. Безусловно, у них есть дефицит боеприпасов, РСЗО и танков. Сегодня они используют немодернизированные танки Т-55 и Т-64. Кроме того, у России очень большая проблема с командным составом низшего и среднего уровня – сержантские и лейтенантские руководящие должности.

Так, они используют белорусских инструкторов. Это объясняет, почему они постоянно перемещают через Беларусь живую силу – мобилизованных. Они заходят на полигоны в Беларуси, проходят там определенный тренинг, а потом уже едут на Бахмутское, Соледарское или Запорожское направления.

Это все – конкретно война. Поможет ли здесь то, что делает Путин? Нет, потому что сам Путин совершенно не понимает, что такое военная стратегия и тактика. Он понимает только массовые убийства беззащитного населения. Это когда ты используешь все для того, чтобы снести с лица Земли Алеппо, где нет систем ПВО. Это Путин, то есть он не понимает как воевать, когда тебе дают пощечину.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте на сайте 24 Канала уже завтра.