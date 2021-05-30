Крымчане объединяются по закону физики – интервью Сеитаблаева о давлении и сопротивлении в Крыму

После оккупации Крыма очень многие руководители государственных структур стали предателями. Несмотря на это, на полуострове есть много людей с проукраинской позицией, которые объединяются против давления.

Об этом в интервью сказал актер, режиссер и заслуженный артист Крыма Ахтем Сеитаблаев. Он рассказал, что очень тяжело переживал оккупацию Крыма.

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Об оккупации Крыма

Как вы переживали события, которые произошли в Крыму в 2014 году?

В этот день я находился там, 27 февраля 2014 года. Я утром вышел и через 1,5 – 2 минуты понял, как себя чувствую. Остановился, начал осматриваться вокруг и понял, что я стою в центре города, который я хорошо знаю, сам. Ни одного человека, ни одной машины.

Потом, когда увидел милицейскую фуражку за 50 шагов от меня, подошел к ним и спросил, что происходит. Услышав ответ, мне стало страшно.

Было ощущение физического бессилия и беспомощности. Я вообще не знал, что делать: спасать детей, родителей, кому звонить. Такое ощущение было в течение следующих 2 месяцев. Если это можно назвать депрессией, может быть, она и была.

Могла ли Украина избежать оккупации Крыма? Как его вернуть?

Возможно, то, что произошло в Крыму и на Донбассе – это отсутствие государственной политики в контексте развития и ренессанса культуры. Как бы это странно не звучало, но с детства (нужны – 24 канал) знания этой земли и неба, под которым ты живешь. Осведомленность и образованность в том, что ты называешь Родиной, друзьями, ценностями, смыслом своей жизни.

Война по этой линии разрыва – язык, ценности, так называемый старший брат. Этого фундамента не существовало. Образованный человек, который имеет способность отличать хорошее от плохого, свое от не своего – его трудно убедить, разве что заставить.

Что мы должны сделать? По крайней мере не молчать, если не безразлично вообще. Это не касается военных, мы обязаны тем людям, которые на фронте – добровольцам и кадровым военным.

Например, я вообще могу и работать, и жить, и снимать кино, и играть в театре. То есть, каждый из нас, если ему не безразлично, делает большой путь маленьких дел. Я считаю, что нужно делать это и иметь в себе веру.



Сеитаблаев сказал, что очень тяжело переживал оккупацию Крыма / Фото УП

У меня есть пример родителей, которые 50 лет прожили в изгнании, но ни разу не слышал от них в местах депортации о том, что они не вернутся в Крым. Даже сомнений не было. Так и произошло, кстати. Мы вернулись.

О жизни в Крыму

Как чувствуют себя близкие, которые остались в оккупированном Крыму?

Я даже не знаю, как они выдерживают, если честно. Я знаю точно, потому что общаюсь с крымскими татарами, что у них очень богатый опыт жизни под таким почти государственным давлением. И при советской власти, и до этого тоже.

Я не зря начал разговор с того, что они плохо знают историю. Нас можно уничтожить. Да, можно, но победить – нет. Еще никому не удавалось, и этим тоже не удастся. Среди своих земляков в Крыму я вижу много похожего на те времена, когда жили в местах депортации. Есть внутренняя эмиграция – не внутри себя, а внутри того окружения, нарратива, ценностной системы координат, которая в тебе отзывается.

Это обычно земляки или граждане с проукраинской позицией, которых не так мало в Крыму. Есть много примеров, когда люди объединяются по закону физики – чем сильнее давление, тем сильнее сопротивление. Непросто им.

О законе о языке

Поддерживаете ли закон о языке и как популяризировать украинский?

С одной стороны, должно быть довольно жесткое отношение к нарушению этого закона. Ничего плохого в этом не вижу. Никто не говорит, что надо быть филологом. Я – крымский татарин, я никогда в жизни не разговаривал на украинском языке. Ничего.

Ты сам себя унижаешь до того, что ты такой бездарь, что не можешь хотя бы на бытовом уровне научиться говорить на языке страны, в которой живешь?

Если это агрессивная позиция, вроде: "Да не хочу я знать ваш язык" – тогда ты не должен быть при власти и не имеешь права избирать власть. Если ты настолько презираешь землю, на которой ты живешь – чувак, кто ты такой, чтобы избирать власть и быть в ней?

С другой стороны, надо особенно молодежи подсказывать и создавать такой контент, чтобы было ощущение того, что разговаривать на украинском – это очень здорово, креативно, модно, драйвово, это расширяет географию возможностей.

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Мне никто не запрещает розговаривать на русском языке, на крымскотатарском. Я общаюсь на 3 языках, но весь официальный и публичный нарратив должен быть на языке государства, который идентифицирует его.

О женщинах в армии

Как относитесь к женщине в армии?

Я вообще к женщинам очень хорошо отношусь в любой профессии. Когда на Западе я открыл перед женщиной дверь, то на меня посмотрели так, что мне захотелось бежать. У меня было такое несколько раз. Было ощущение, будто я сделал что-то такое неприличное.

Затем местные друзья мне сказали, что в них нельзя этого делать, ведь это будто бы показывает, что она слаба. Я говорю, что мне просто нравится это. Я, возможно, старомодный в этом вопросе. Конечно, мне – как сыну, отцу и мужу – хотелось бы, чтобы женщины всегда были в платье и не подвергали себя опасности.

Скажем так, по моему консервативному мнению – они не должны там быть. Однако, если женщина или девушка выбирает именно такую ​​профессию, то какое я имею право быть против? Никакого.

Об отношениях Украины с Россией в будущем

Когда закончится война, что делать, чтобы об армии не забыли?

Создавать такие условия и впечатление о том, что служить в армии – это гордость. Конечно, классно, чтобы это и подтверждалось – чтобы такое было. Человек, который пройдет этот путь, должен иметь дополнительные льготы. Почему нет? Человек сознательно пошел защищать свою страну.

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Какими видите отношения Украины и России через десятилетия?

Как показывает история, обычно страны, которые враждовали, строят другие отношения через много лет и внутренние изменения. Конечно, как любой нормальный человек, я тоже за то, чтобы не было войны. Однако, к сожалению, тотально вся история существования соседнего государства связана с тем, что они постоянно суют свой нос в дела соседних государств.

История подтверждает, что каждая империя рано или поздно распадается. В нашем случае надо, чтобы рано. И нам тоже к этому нужно быть готовыми.