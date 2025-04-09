Сырский ответил, какую роль сейчас играет военная поддержка партнеров

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что Украина все больше усиливает независимость в сфере производства оружия и инноваций. Он считает, что помощь США сейчас уже не играет решающую роль.

Если США прекратят поддержку Украины, то по мнению Сырского, это не будет означать проигрыш войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сирского для LB.ua.

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Могут ли партнеры изменить стратегическую обстановку на фронте

Сырский отметил, что поддержка партнеров является решающей. Особенно это касается Соединенных Штатов, которая сейчас уменьшилась. Ведущую роль теперь играют партнеры в Европе.

Впрочем, Украина также пытается увеличить производство собственного оружия и разрабатывать новые виды вооружений.

Но мы должны рассчитывать и на собственные силы. И мы имеем успехи в производстве артиллерии. Довольно существенные успехи в РЭБе. Мы прогрессируем – уже партнеры изучают наш опыт. БПЛА, опять же. Столько моделей, типов различных БПЛА, которые поражают противника и на тактическом, и на оперативном, и на стратегическом уровне,

– отметил Сырский.

Он также считает, что теоретическая полная остановка американской поддержки с сохранением европейской не будет означать, что Украина не удержится на плаву.

Он также отметил, что за последний год собственно украинское производство значительно увеличилось и подобный рост ожидается и в этом году.