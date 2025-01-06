Россияне всегда презирали всех, кого только можно было, особенно "чужаков". Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян, отметив, что это в стране-агрессоре абсолютная норма.

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Что означают слова Медведева

По словам ведущего, реакция Медведева на интервью Зеленского понятна, ведь как раз таки в России всегда было нормой кого-то презирать. Россияне в СССР, например, никогда не пропускали возможности пошутить о "чукчах", грузинах и эстонцах.

Именно поэтому, когда Медведев говорит, что нельзя кого-то презирать, он просто ляпнул о своем. Ведь именно он пренебрежительно относится ко всем, особенно к украинцам,

– заметил он.

Асланян отметил, что гражданская война на территории страны-агрессора продолжается до сих пор, просто не так заметно. Вышеупомянутые анекдоты из Советского Союза, пренебрежение к другим народам и определенного рода ксенофобия бытуют в России и сейчас – то ли на уровне народа, или российских политиков.

Россия всегда презирает "чужаков". Откуда пошла фраза "улица на улицу"? Если в России ты "не с нашей улицы, тебе надо дать по голове",

– сказал ведущий.

Напомним, что 17 декабря в Москве взорвали генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Медведев же заявил, что причастных к этой, по его словам, трагедии нужно найти и уничтожить. Он отметил, что заказчиками, якобы, является военно-политическое руководство Украины.