Однако президент акцентирует, что Украина обязательно победит, ведь другого выхода мы не имеем. Честность должна быть со всеми.

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Разговоры с сыном

В интервью Bild Владимир Зеленский рассказал, что сын Кирилл часто спрашивает у него, когда Украина победит. Президент отметил, что его 11-летнего сына интересует этот вопрос, как и всех украинцев, однако он не может назвать сроки.

Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу этого обещать и назвать дату. Будь это мой сын, или другие граждане Украины – это неважно,

– подчеркнул президент.

В вопросе победы Украины Зеленский должен быть честным даже перед своим родными.

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