Однак президент акцентує, що Україна обов'язково переможе, адже іншого виходу ми не маємо. Чесність має бути з усіма.
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Розмови з сином
В інтерв'ю Bild Володимир Зеленський розповів, що син Кирило часто питає у нього, коли Україна переможе. Президент зазначив, що його 11-річного сина цікавить це питання як і всіх українців, однак він не може назвати терміни.
Ми обов’язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу цього обіцяти і назвати дату. Чи це мій син, чи це інші громадяни України – це неважливо,
– наголосив президент.
У питанні перемоги України Зеленський має бути чесним навіть перед своїм рідними.
Інше з інтерв'ю
- Володимир Зеленський заявив, що Україна розробила новий план контрнаступу з деокупації наших територій. Втім, українські захисники потребують більше зброї, тому він закликав партнерів, у тому числі США, посилити допомогу.
- Зеленський у тому таки інтерв'ю заявив, що Путін хотів би захопити Харків. Для нього це символізм, адже саме це місто колись було столицею України. Водночас українці роблять все можливе, щоб цього не допустити.
- Президент звернувся до США, заявивши, що якщо ті не нададуть Україні зброю, то результат може бути жахливим. Зеленський розповів, що Владімір Путін може вбити сотні тисяч українців намагаючись досягти власних імперіалістичних цілей – він заявив що "буде багато крові".