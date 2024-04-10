Однак президент акцентує, що Україна обов'язково переможе, адже іншого виходу ми не маємо. Чесність має бути з усіма.

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Розмови з сином

В інтерв'ю Bild Володимир Зеленський розповів, що син Кирило часто питає у нього, коли Україна переможе. Президент зазначив, що його 11-річного сина цікавить це питання як і всіх українців, однак він не може назвати терміни.

Ми обов’язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу цього обіцяти і назвати дату. Чи це мій син, чи це інші громадяни України – це неважливо,

– наголосив президент.

У питанні перемоги України Зеленський має бути чесним навіть перед своїм рідними.

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