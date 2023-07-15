Учитывая резкие и однозначные заявления Валерия Залужного недавно, сейчас нет сомнений, что Крым будет освобождаться вместе со всем южным плацдармом. Об этом для 24 Каналу в ежедневной сводке с фронта рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

Важно Партнеры боятся давать оружие – используем свое, – Залужный про удары по врагу на его земле

Главная задача Юга – освобождение Крыма

На днях Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный дал интервью иностранным СМИ. Он не пожалел острых высказываний в адрес союзников.

В частности, генерал однозначно заявил, что Крым будет возвращен в Украину военным путем и ничто не сможет остановить ВСУ.

Свитан в очередной раз подчеркнул, что продвижение в направлении Азовского побережья должно быть связано с продвижением в направлении Крыма. Если этого не сделать, то россияне повторят прошлогодний манёвр. Когда ВСУ активно начнут освобождать Донбасс, россияне могут выйти из Крыма, пробьют линии обороны ВСУ и зайдут в тыл.

Генерал четко дал понять, что основная задача – Крым и никто, еще раз повторяю, не остановит это. Иначе нет тогда смысла сходить с тех рубежей, на которых мы сейчас находимся,

– подчеркнул военный аналитик.

Также генерал Залужный еще раз подчеркнул, что все военные цели, независимо на какой территории они находятся, являются общими целями для уничтожения украинской армией. Поэтому если партнеры не предоставляют нам для этого своего оружия, Украина будет использовать свое.

Полный анализ фронта от Романа Свитана: смотреть видео

Авиация ускорит наступление в разы

Бывший Главнокомандующий сухопутными войсками Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Ходжес заявил, что на самом деле украинское контрнаступление продвигается просто хорошо. Проблема лишь в том, что союзники почему-то не предоставляют авиацию. Доктрина НАТО говорит о том, что авиация должна быть преимуществом во время ведения боевых действий.

Свитан объяснил, что эти слова касались наступления, учитывая, что Украина до сих пор не получила авиацию. В таком случае наступление без преимущества в воздухе идет хорошими темпами.

Но при поддержке авиации эти темпы были бы увеличены в 10 раз. Сейчас мы проходим 2 километра в неделю, а так бы проходили 20 километров,

– добавил летчик-инструктор.

Танковые возможности россиян

Генерал Александр Сырский в своем телеграм-канале показал, как украинские защитники метко уничтожают боекомплекты российских террористов. Также есть видео, как украинские дроны минусуют российские танки "Прорыв" на Бахмутском направлении.

Этот танк оснащен разными системами безопасности, но беззащитен перед ударами БпПЛА. Таких танков у россиян немного.

В общей сложности всех видов танков они могут выпускать около 200 в год. Поэтому уничтожение любого нового танка – огромный минус в производстве россиян. Более того, большое количество танков уничтожают с помощью артиллерийского огня, даже по некоторым позициям работают украинские вертолеты, преимущественно Ми-24. В сутки в среднем уничтожаем 5 танков, иногда количество доходит до десятка.

Бои на фронте

По направлению Клещиевка – Курдюмовка зафиксированы существенные продвижения. Недалеко от шоссе и проходящих там каналов раскинулась местность, из которой очень удобно наступать, а сам канал идет как раз по высотам. Трассу ВСУ используют как рокадную дорогу. Этот канал дальше следует на Горловку, а после того – в Донецк.

Однако появились сообщения, что оккупанты пытаются отбросить украинских защитников со стороны южнее Марьинки. На Марьинку от Ясиноватой, огибая Донецк, следует дорога. Если с Авдеевки начать начнут двигаться ВСУ, возможно оцепление Донецка, поэтому для россиян очень важно отодвинуть эти плацдармы, разрушить их, чтобы закрыть Донецк.

На днях боец Нацгвардии сообщил, что Вооруженные Силы Украины готовятся к прорыву на Херсонском направлении, к тому же заметил, что ведется подготовка на всю глубину до Скадовска и до всего побережья Черного моря.

Свитан объяснил, если провести удачно форсирование Днепра в районе Олешек, то открывается общая дорога в сторону Армянска. Это открывает хорошую плоскость, по которой комфортно двигаться технике.

Из-за подрыва дамбы на Каховской ГЭС, почва пока не готова принять тяжелую технику, нужно еще время. Однако начало движения с Олешек заставит россиян выходить из того отрезка фронта до побережья, ведь они останутся в окружении, откуда невозможно будет выбраться, ведь с другой стороны территорию омывает море.

А поскольку мы слышали, что думает об освобождении Крыма наш генерал, руководящий процессами освобождения, то не стоит сомневаться, что в Армянске россияне задерживаться долго не будут. Зайдем сразу,

– резюмировал Свитан.