Точно достигло своей цели: что четко показало интервью Зеленского американскому подкастеру

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому подкастеру. Интервью вызвало много обсуждений.

Политолог Тарас Загородний высказал 24 Каналу мнение, что это интервью многим так сказать "заходит".

К теме Команда Трампа может созвать конференцию по войне в Украине, – The Telegraph

Интервью Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому подкастеру. Фактически, человеку из интернета. Президент Украины употреблял неформальную и иногда ненормативную лексику. Мнения по этому поводу в обществах разделились.

Одни говорят: "О, Боже, он говорит матом". Другие же говорят: "Послушайте, это интервью для американской аудитории, они на него откликаются и так до них можно лучше донести свою мысль".

Подкастеры популярнее, чем СМИ

Загородний рассказал, что многим нравится, когда используется неформальная лексика. Подкастеры сейчас на высоте в США. После того, как мейнстримные СМИ активно работали в одну точку зрения, обслуживая демократическую партию, у них в действительности происходит падение рейтингов. Все теперь слушают подкастеров, которые более эффективно и более гибко реагируют на новые события.

Поэтому, очень хорошо, что Зеленский дал интервью, очень хорошо, что оно не оставило равнодушным никого. Очень хорошо, что все обсуждают его. На это Зеленский и рассчитывал. Очень плохо, когда никто не обсуждает – ни хорошо, ни плохо. Это означает, что всем безразлично, а здесь было продемонстрировано, что и сторонники, и противники реагируют на интервью, значит оно достигло своей цели,

– отметил политолог.