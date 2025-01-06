Політолог Тарас Загородній висловив 24 Каналу думку, що це інтерв'ю багатьом так би мовити "заходить".

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Інтерв'ю Зеленського

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському подкастеру. Фактично, людині з інтернету. Президент України вживав неформальну й іноді ненормативну лексику. Думки щодо цього в суспільствах розділилися.

Одні говорять: "О, Боже, він говорить матюками". Інші ж кажуть: "Послухайте, це інтерв'ю для американської авдиторії, вони на нього відгукуються й так до них можна краще донести свою думку".

Подкастери популярніші, ніж ЗМІ

Загородній розповів, що багатьом подобається, коли використовується неформальна лексика. Подкастери зараз на висоті в США. Після того, як мейнстрімні ЗМІ активно працювали в одну точку зору, обслуговуючи демократичну партію, у них у дійсності відбувається падіння рейтингів. Усі тепер слухають подкастерів, які більш ефективно та більш гнучко реагують на нові події.

Тож, дуже добре, що Зеленський дав інтерв'ю, дуже добре, що воно не залишило байдужим нікого. Дуже добре, що всі обговорюють його. На це Зеленський і розраховував. Дуже погано, коли ніхто не обговорює – ні добре, ні погано. Це означає, що всім байдуже, а тут було продемонстровано, що й прихильники, й противники реагують на інтерв'ю, значить воно досягло своєї мети,

– зазначив політолог.