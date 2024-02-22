Брет Байер несколько раз брал интервью у Зеленского после российского вторжения – последний раз в декабре. Однако это первое интервью настолько близко к боевым действиям.

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Беседа с Зеленским

Владимир Зеленский дал интервью главному политическому ведущему Fox News Брету Байеру. Это станет первой беседой президента с журналистом непосредственно возле зоны боевых действия. Интервью с украинским лидером должно выйти в рамках программы "Special Report" уже в пятницу 23 февраля в 1:00 – по киевскому времени.

Отмечается, что Байер поговорил с Зеленским о годовщине войны, дебаты в Конгрессе о предоставлении дополнительного финансирования Украине и последние события в противостоянии против России. Особое внимание было уделено недавним событиям вокруг Авдеевки, из которой вышли ВСУ.

Владимир Зеленский поговорил с Бретом Байером / Fox News

Журналист Fox News имел возможность сопровождать Зеленского на военном брифинге, церемонии награждения военнослужащих медалями и посещении госпитализированных солдат, которые получили ранения в ходе боевых действий.

Отметим! Fox News – ведущий консервативный канал в Соединенных Штатах, который отражает позицию Республиканской партии и критикует демократов. В то же время уже бывший ведущий этого канала Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина – как мы видим, у канала совсем другая позиция.

Интервью Путина