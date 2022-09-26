Интервью Зеленского прервало знаменитое оповещение от ГСЧС: момент попал на видео
26 сентября 2022 , 19:41Читати новину українською
Когда президент Владимир Зеленский давал интервью журналистам, на его телефон пришло оповещение от ГСЧС. Пришлось на несколько секунд прервать разговор.
Так, ГСЧС начала тестировать новую систему оповещения 7 сентября. Украинцам несколько раз приходили уведомления, сообщает 24 канал.
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Президент отвлекся, ведь не понял, идут ли звуки с его телефона. Видео этого момента было обнародовано в сети.
Интервью Зеленского прервало оповещение ГСЧС: видео
Тестирование ГСЧС закончили
- Система оповещения работала в тестовом режиме с помощью операторов мобильной связи. Использовали технологии Cell Broadcast.
- Cell Broadcast – функция сети GSM, позволяющая мобильному оператору передавать разнообразную информацию, отображаемую на дисплее мобильного телефона.
- Такие сообщения могут одновременно добраться до большого количества телефонов. Также уведомления будут поступать со звуком, даже когда он выключен на телефоне.
- В ГСЧС подчеркнули, что делают все, чтобы люди были защищены и вовремя предупреждены о возможных опасностях.
- Тестирование системы закончили 23 сентября.
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