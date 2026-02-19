Зеленский признался, отдал бы приказ убить Путина, и прокомментировал покушения на себя

Украинский президент Владимир Зеленский высказался относительно возможного убийства российского диктатора Владимира Путина, а также прокомментировал предыдущие покушения на свою жизнь.

Ответ по этому поводу он озвучил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Смотрите также Согласится ли Путин на личную встречу с Зеленским: аналитик указал на нюанс

Что сказал Зеленский о Путине?

У Владимира Зеленского спросили, отдал бы тот приказ убить российского президента, если бы возникла такая возможность. Президент ответил, что не уверен в том, что это убийство что-то бы кардинально изменило в системе.

Знаете, в их системе я не уверен, что другой человек не станет таким же Путиным. Таким же, как Путин. Суть не в этом,

– сказал он.

Как президент комментирует покушения на себя?

Украинский президент в то же время рассказал о ряде покушений на его жизнь, которым в основном предотвращали спецслужбы. Он предположил, что если бы россиянам таки удалось сделать это, то в нашей стране мог начаться хаос.

Я не знаю, сколько раз они пытались меня убить. Службы безопасности рассказывали мне о некоторых случаях. Я понимаю, что в моей стране в этот трудный период это могло бы подтолкнуть Украину к хаосу,

– признался Владимир Зеленский.

Также в интервью он отметил, что сейчас приоритетом Украины является армия, которая прежде всего позволяет нам защищаться. По его мнению, на это влияет и бизнес, оборонное производство, энергосистема, киберзащита и многое другое.

По его словам, во властной системе Украины президент действует как институт, который укрепляет государство. Поэтому, как отметил Владимир Зеленский, убийство главы страны в нашем случае могло бы иметь совсем другие последствия.

"Реакция может быть другой, и россияне, к сожалению, недооценивают реакцию украинцев. Потому что мы, я всегда говорил, эмоционально другие люди. И после эмоций и отношения к человечности всегда идут ценности", – подчеркнул он.

О чем еще рассказал Зеленский в интервью?