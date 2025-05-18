Заявления о мире и восхищение верующих: эксклюзивные комментарии с интронизации Папы Льва XIV в Ватикане

В Ватикане 18 мая состоялась интронизация нового Папы Римского Льва XIV, ставшая большим событием для всех католиков, которых насчитывается в мире почти 1,5 миллиарда человек. Также торжественное событие посетил президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

На церемонию интронизации нового главы католической церкви прибыли высокие представители из многих стран. Поэтому украинский президент может провести важные встречи во время своей поездки в Ватикан, сообщает ведущая 24 Канала Андриана Кучера.

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Зеленский может провести важные встречи

Важное событие посетил, в частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс, который является известным сторонником католицизма. Во время события он поздоровался с Зеленским. Также Соединенные Штаты представлял госсекретарь Марко Рубио.

"Учитывая этот факт, есть надежда, что сегодня могут состояться контакты между украинской и американской делегациями. Такие встречи особенно ценны, ведь американский президент Дональд Трамп анонсировал, что 19 мая должен провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. А после пообщается с Зеленским", – сообщила ведущая.

Обратите внимание! После интронизационной мессы состоялась аудиенция президента Украины и первой леди у Папы Римского Льва XIV. Зеленский стал первым иностранным главой государства, с которым встретился понтифик.

Интронизацию нового Папы Римского Льва XIV также посетили лидеры других стран – в частности, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Канады Марк Карни, с которым накануне встретился Владимир Зеленский, премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая также присутствовала на событии, поблагодарила Папу Римского за его позицию по Украине. Накануне Папа Лев XIV предложил именно Ватикан как место для проведения переговоров между Украиной и Россией для урегулирования войны.

Поэтому Мелони выразила благодарность Папе Римскому за это и подчеркнула, что нужен четкий, прозрачный и понятный процесс установления мира в Украине, который предоставит гарантии безопасности для страны, пострадавшей от агрессии. Также Мелони вспомнила она о компенсации, которую должна получить Украина,

– отметила Адриана Кучер.

Папа Римский возглавил интронизационную мессу и был главным объектом внимания. Кроме того, он сделал заявление, в котором, в частности, упомянул, что понтифики, которые его выбрали, надеются на то, что он продолжит путь его предшественника Папы Франциска, но вместе с тем принесет и изменения.

На площади Святого Петра в Ватикане собрались тысячи людей, которые не могли скрыть свои эмоции.

Мы христиане, мы католики. Для нас было важно приехать сюда и поддержать нашего нового Папу, потому что он также из Америки, из Перу, как и я. Поэтому у нас сегодня очень особые эмоции. Есть ощущение, что весь мир за этим следит,

– рассказал один из множества посетителей значительного события.

Он добавил, что очень важны слова нового Папы о мире, ведь он последовательно поддерживает украинский народ, "как и все мы".

Напомним, что после проведения интронизационной мессы Лев XIV вспомнил о войне России с Украиной, отметив, что все ждут переговоров между странами и "справедливого и долговременного мира в Украине". Папа подчеркнул, что "в этот момент мы не можем забыть наших братьев и сестер, которые страдают из-за войны". Он отметил, что "война унесла жизни многих молодых людей в Украине".