В среду, 30 июля, в суд направили первый обвинительный акт относительно незаконного получения статуса инвалидности прокурором. Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении заместителя руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области.

Он путем мошенничества получал пенсию на основании противоправно установленной группы инвалидности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований и Генерального прокурора Руслана Кравченко.

Смотрите также Деньги пачками вывозили за границу: детали скандального дела Татьяны Крупы и что нашли в камере

Как прокурор получил инвалидность?

В 2020 году, намереваясь противоправно получить группу инвалидности, прокурор обратился к семейному врачу с жалобами на боли в органах пищеварения и получил направление на лечебно-консультативную комиссию.

После оформления медицинских документов с безосновательными неподтвержденными диагнозами, мужчину отправили на прохождение медико-социальной экспертизы.

Несмотря на отсутствие тяжелых расстройств здоровья должностные лица "Черкасского областного центра медико-социальной экспертизы Черкасского областного совета" приняли незаконное решение об установлении прокурору II группы инвалидности – пожизненно.

31 июля 2020 года подозреваемый получает заключение врача об удовлетворительном состоянии здоровья. В тот же день обращается в МСЭК о направлении на инвалидность. В те же сутки – полный пакет документов, и без формальностей получения II группы инвалидности. Один день и "готово",

– пишет Генпрокурор.

Впоследствии прокурор подал необходимые документы в Пенсионный фонд – с июля 2020 года до конца ноября 2024 года он незаконно получил 477 тысяч гривен пенсии.

Какое наказание грозит?

Во время досудебного расследования фигурант был уволен с административной должности. Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора подала жалобу в квалификационную дисциплинарную комиссию о его увольнении из органов прокуратуры.

Подозреваемого обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Кроме того, в суд направлено обвинительное заключение в отношении председателя Черкасской областной МСЭК №2, который способствовал прокурору в ускоренном оформлении инвалидности. Действия чиновника квалифицированы как служебный подлог, совершенный группой лиц.

Восстановление доверия к прокуратуре начинается с очистки системы. Этот путь пройдет каждый – независимо от ранга, статуса или вымышленного "права на поблажки",

– отметил Кравченко.

Напомним, недавно Минздрав совместно с СБУ, ГБР и ОГП отменил 445 решений МСЭК об инвалидности должностных лиц. По результатам проверок в 286 случаях принято решение об изменении группы или срока установления инвалидности.