На рабочем месте: руководитель Хмельницкой прокуратуры объяснил, как получил инвалидность

Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры отреагировал на информацию о получении групп инвалидности 50 прокурорами региона.

Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник отметил, что состав прокуратуры области насчитывает 225 прокуроров, а инвалидность имеют 48 из них.

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"Утверждать, что вся прокуратура состоит из лиц с инвалидностью не является правильным. К тому, инвалидность большинства работников получена не за последние годы", – отметил Олейник.

Олейник объяснил, как получил инвалидность

При этом руководитель отметил, что и он сам имеет проблемы со здоровьем: в 2005 году получил травму на рабочем месте, изучая материалы уголовного производства. По его словам, группу инвалидности получил в 2017 году до назначения на должность. Также добавил, что болезнь не препятствует выполнению служебных обязанностей.

Выражение "крышуя коррупционную схему председателя МСЭК" звучит конечно мощно, но в публикации ничем не подтвержден, как и большинство статей автора в которых критикуются органы власти. Так можно сказать о каждом, кто получил группу и занимает должность,

- написал Алексей Олейник.

Также руководитель Хмельницкой областной прокуратуры отметил, что понимает, что он, как публичное лицо, должен воспринимать оценочные суждения общественности относительно себя и своей семьи как должное, но считает, что это не должно граничить с нарушением прав и искажением информации.

По его словам, сейчас ситуация выглядит как "дискриминация по признаку профессии прокурор".