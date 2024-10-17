Керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник зазначив, що склад прокуратури області налічує 225 прокурорів, а інвалідність мають 48 з них.

Дивіться також По всій Україні почали перевірки після публікацій про інвалідність у прокурорів на Хмельниччині

"Стверджувати, що уся прокуратура складається з осіб з інвалідністю не є правильним. До того, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки", – зазначив Олійник.

Олійник пояснив, як отримав інвалідність

При цьому керівник зауважив, що і він сам має проблеми зі здоров'ям: у 2005 році отримав травму на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження. За його словами, групу інвалідності отримав у 2017 році до призначення на посаду. Також додав, що хвороба не перешкоджає виконанню службових обов'язків.

Вислів "дахуючи корупційну схему голови МСЕК" звучить звичайно потужно, але у публікації нічим не підтверджений, які і більшість статей автора у яких критикуються органи влади. Так можна сказати про кожного, хто отримав групу і обіймає посаду,

— написав Олексій Олійник.

Також керівник Хмельницької обласної прокуратури зазначив, що розуміє, що він, як публічна особа, має сприймати оціночні судження громадськості щодо себе і своєї сім`ї як належне, але вважає, що це не має межувати з порушенням прав і спотворенням інформації.

За його словами, наразі ситуація виглядає як "дискримінація за ознакою професії прокурор".