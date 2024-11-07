Злоупотребление влиянием: заместитель главного врача ЦМСЕК задержана при получении взятки

Заместитель главного врача за 2 тысячи долларов обещала способствовать военнообязанному гражданину в получении II группы инвалидности. Ее задержали во время получения неправомерной выгоды.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора. Ей предъявлено подозрение в злоупотреблении влиянием.

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Задержание и изъятие доказательств

Согласно информации от следователей, заместитель главного врача за 2 тысячи долларов обещала военнообязанному мужчине содействие в присвоении II группы инвалидности. Такое решение позволяло снять его с воинского учета.

Чиновница уверяла мужчину, что имеет опыт в "решении подобных вопросов" и обладает необходимыми связями для их успешного результата.

Во время обысков у нее было изъято почти 20 тысяч долларов, медицинские документы, личные дела пациентов, документацию по оформлению инвалидности и другие доказательства ее противоправной деятельности.

Подозреваемой уже избрана мера пресечения. Ее действия расследуются как серьезное правонарушение, подпадающее под уголовную ответственность за злоупотребление влиянием.

Задержание за злоупотребление должностью / Фото Нацполиции и Офиса Генпрокурора

Следователи Нацполиции объявили фигурантке о подозрении за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды. Ей грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

К слову, президент Украины приказал ликвидировать МСЭК, а глава Офиса Андрей Ермак отметил, что коррупция существует во всех странах, но важно, как власть с ней борется.

А в Одесской МСЭК разоблачили схему оформления фиктивных инвалидностей для избежания мобилизации.