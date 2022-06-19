Инвестиции и трансформация всех сфер: Шмигаль объяснил, зачем Украине статус кандидата в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Премьер Денис Шмигаль подчеркнул, что это – не подарок, а то, что украинцы заработали своим трудом последние годы.

Глава украинского правительства отметил, что окончательное решение о статусе будет принято на саммите ЕС. Он состоится 23 – 24 июня.

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ЕС не подарил Украине этот статус, – Шмигаль

Важно понимать, что ЕС не подарил Украине этот статус. За последние годы мы проделали огромную работу по реформированию нашей страны. И хотя впереди еще длинный путь, наши европейские партнеры объективно оценили все достижения,

– объяснил премьер-министр.

Шмигаль отметил, что в Еврокомиссии отметили во время войны "удивительный уровень институционной силы, целеустремленность и способность функционировать".

Что означает получение статуса кандидата для Украины

Юридическое закрепление европейского будущего. Процесс присоединения Украины к евросообществу уже запущен, в Еврокомиссии признали, что оно соответствует большинству критериев.

Процесс присоединения Украины к евросообществу уже запущен, в Еврокомиссии признали, что оно соответствует большинству критериев. Трансформация всех отраслей. В этой Украине поможет Еврокомиссия – своими консультациями.

В этой Украине поможет Еврокомиссия – своими консультациями. Украина станет полноправным членом программ и инициатив ЕС. Следовательно, у официального Киева будет голос в формировании политики Евросоюза.

Следовательно, у официального Киева будет голос в формировании политики Евросоюза. Привлекательность для инвесторов. Бизнес-климат в Украине будет приближаться к Евросоюзу. Однако для этого потребуются гарантии, которые появятся после победы над Россией.

Бизнес-климат в Украине будет приближаться к Евросоюзу. Однако для этого потребуются гарантии, которые появятся после победы над Россией. Финансовая помощь . Ее предоставляют странам-кандидатам – говорится о грантах и инвестициях.

ЕС будет относиться по-другому к восстановлению Украины

Шмигаль считает, что, помогая восстанавливать Украину после войны, Брюссель будет рассматривать это как инвестиции в будущего члена ЕС, а не как просто помощь стране третьего мира.

Рада единогласно поддержала обращение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Еврокомиссия одобрила предоставление Украине статуса кандидата:

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Соответствующее решение объявила президент ЕК Урсула фон дер Ляен.

Она отметила, что условием для этого является проведение ряда важных реформ. Украина уже имплементировала более 70% стандартов и норм ЕС.

Однако до сих пор есть проблемы в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией и олигархами.

Президент Зеленский приветствовал решение ЕК и отметил, что оно приблизит победу Украины.

Смотрите видео о кандидатстве в члены ЕС для Украины: