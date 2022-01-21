Инвестиции в молодежь: "Метинвест" дал на развитие украинского образования 180 миллионов гривен

На сегодняшний день на предприятиях металлургической компании "Метинвест" работает более 28 тысяч молодых рабочих. Благодаря системной профориентационной работе их численность будет только увеличиваться.

Генеральный директор Группы компаний "Метинвест" Юрий Рыженков поделился причинами увеличения молодежи среди рабочих и рассказал, благодаря чему компании удается достичь таких показателей.

Мы сейчас инвестируем серьезные средства в модернизацию нашего производства. Даже строим новые производства с нуля – то, чего в Украине давно не было. И там должны быть рабочие. Именно сейчас нужно начинать готовить именно таких ребят. Начинать надо со школы: как вы знаете, мы строим свой политехнический университет "Метинвест-политехнику". Поэтому я надеюсь, что это будет школа, СУЗ, дальше – высшее образование в "Метинвест-политехнике,

– подчеркивает он.

Рыженков также добавляет, что благодаря качественному техническому образованию промышленность получит уже готовых к новым технологиям, к новым вызовам талантливых рабочих.

Метинвест активно помогает реформировать техническое образование в Украине. При поддержке компании реализовано 57 профессиональных и 50 образовательных стандартов. Всего за 15 лет своей деятельности "Метинвест" направил в развитие украинского образования 180 миллионов гривен.