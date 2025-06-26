Украинец разрабатывает навигацию для "Искандеров" и "Калибров": СБУ сообщила о подозрении предателю

Уроженцу Чернигова, который является заместителем генерального директора одной из ведущих военных компаний России, сообщено о подозрении в государственной измене. Говорится об Олеге Барсуке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Кто такой Олег Барсук и почему на нем кровь украинцев

Сообщается, что 61-летний фигурант ранее лабораторию на одном из оборонных заводов в Черкасской области, но в 2009 году уволился и уехал в Москву. Там Олег Барсук занял должность заместителя гендиректора конструкторского бюро "Навис" и стал главным разработчиком спутниковой навигации для ракетного вооружения россиян.

С началом полномасштабной войны Барсук не только остался в должности, но и активно выполнял задачи, направленные на поддержку агрессии против Украины.

Под его непосредственным руководством предприятие осуществляет разработку, производство и модернизацию навигационных блоков GPS/GLONASS "СН-99", входящих в систему наведения крылатых ракет и управляемых реактивных снарядов российского производства,

– указали в СБУ.

Только в 2023 году под руководством Барсука было изготовлено почти 3200 спутниковых блоков, в частности для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

"Соответствующие системы наведения также в ракетах Х-101, Х-59 и "Калибр", которыми ра**сты так же регулярно атакуют украинские объекты", – добавили правоохранители.

Сейчас подозреваемый объявлен в розыск, продолжаются мероприятия по привлечению его к ответственности.