Украинец разрабатывает навигацию для "Искандеров" и "Калибров": СБУ сообщила о подозрении предателю
- Олегу Барсуку, уроженцу Чернигова, который работает в одной из военных компаний России, сообщено о подозрении в государственной измене.
- Барсук разрабатывает спутниковую навигацию для российских ракетных систем, таких как "Искандер" и "Калибр", и активно поддерживает агрессию против Украины.
- В 2023 году под его руководством было изготовлено почти 3200 спутниковых блоков для ракетных комплексов.
Уроженцу Чернигова, который является заместителем генерального директора одной из ведущих военных компаний России, сообщено о подозрении в государственной измене. Говорится об Олеге Барсуке.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
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Кто такой Олег Барсук и почему на нем кровь украинцев
Сообщается, что 61-летний фигурант ранее лабораторию на одном из оборонных заводов в Черкасской области, но в 2009 году уволился и уехал в Москву. Там Олег Барсук занял должность заместителя гендиректора конструкторского бюро "Навис" и стал главным разработчиком спутниковой навигации для ракетного вооружения россиян.
С началом полномасштабной войны Барсук не только остался в должности, но и активно выполнял задачи, направленные на поддержку агрессии против Украины.
Под его непосредственным руководством предприятие осуществляет разработку, производство и модернизацию навигационных блоков GPS/GLONASS "СН-99", входящих в систему наведения крылатых ракет и управляемых реактивных снарядов российского производства,
– указали в СБУ.
Только в 2023 году под руководством Барсука было изготовлено почти 3200 спутниковых блоков, в частности для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".
"Соответствующие системы наведения также в ракетах Х-101, Х-59 и "Калибр", которыми ра**сты так же регулярно атакуют украинские объекты", – добавили правоохранители.
Сейчас подозреваемый объявлен в розыск, продолжаются мероприятия по привлечению его к ответственности.