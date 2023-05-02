Тихо видит, что делает враг: разработчики из Харькова презентуют уникальный дрон Sirko
Команда ученых из Харькова при поддержке инженеров из других областей разработала первый украинский разведывательный беспилотник Sirko. Он максимально невидим для врага, бесшумный и имеет несколько специфических режимов.
Об этом в эфире 24 Канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Беспилотник незаметен для разведки, а расстояние, которое он может преодолеть, позволяет скорректировать работу наших Сил обороны по позициям врага.
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В честь атамана
Беспилотник назвали в честь атамана Ивана Сирко, а также военной бригады, отметила корреспондентка. Что касается других преимуществ, то Sirko легок в производстве.
"На конвейере можно штамповать условные тела самолетика до 200 в день при должной финансовой поддержке меценатов, волонтеров, государства. Всего в месяц команда может изготовить до 1000 беспилотников", – сообщила она.
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Украинский конкурент
Sirko может стать хорошим конкурентом для тех дронов, которые сейчас закупают волонтеры из-за границы, сравнила корреспондентка. Его стоимость примерно одинакова.
Важная особенность, что оператор, который управляет этим самолетиком, работает на безопасном расстоянии. А еще он прост в ремонте,
– добавила она.
Сейчас проходят испытания дрона, где он показывает себя очень хорошо. Минобороны знают об этой разработке и, вероятно, скоро Sirko сможет помочь украинским военным бороться с оккупантами.
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