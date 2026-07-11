В качестве основной причины, повлиявшей на ее решение, Пришляк назвала недавний инцидент с председателем облсовета.

Почему Иоланта Пришляк уходит из Львовской филармонии?

По словам Пришляк, исполняющий обязанности председателя Львовского облсовета Юрий Холод запретил выступление симфонического оркестра INSO-Lviv на мероприятии, куда коллектив был приглашен.

Справка: Иоланта Пришляк также является председателем правления симфонического оркестра INSO-Львов. По информации ZAXID.NET, конфликт возник из-за выступления оркестра на открытии первой Конференции украинских студий "Украина в мире", которая проходила во Львовской опере. Несмотря на спор, оркестр все же выступил на мероприятии.

Свое распоряжение Холод передал в устной форме генеральному директору филармонии.

Причиной запрета стало то, что "председателя областного совета не пригласили на это мероприятие и не предоставили ему слово".

Позже Иоланта Пришляк поговорила с председателем облсовета, который спросил ее, видела ли она сценарий мероприятия.

Для меня это стало подтверждением того, что предметом его вмешательства была не деятельность оркестра, а обстоятельства, не связанные с его профессиональной работой,

– подчеркнула Пришляк.

Она добавила, что коммунальные учреждения не должны становиться инструментом для выполнения личных решений чиновников. По ее словам, из-за такого вмешательства она больше не видит возможности работать в филармонии, поэтому решила уволиться.

На следующий день Юрий Холод отреагировал на ее заявление. Он поблагодарил Пришляк за более чем 20 лет работы и вклад в развитие симфонического оркестра INSO-Львов.

Также он подчеркнул, что культура должна оставаться вне личных конфликтов, а художественные коллективы должны спокойно работать. В то же время Холод не прокомментировал причины конфликта и решение Пришляк.

После заявления Пришляк в соцсетях появилось много постов в ее поддержку.

В частности, бывшая заместительница министра культуры Галина Григоренко заявила, что эта ситуация демонстрирует устаревшие подходы к управлению культурой, когда чиновники пытаются влиять на работу художественных учреждений через их финансирование.

Иоланту Пришляк также поддержал симфонический оркестр INSO-Львов, который сейчас находится на гастролях в Словакии. Музыканты заявили, что искусство не должно становиться инструментом политических амбиций или личных интересов.

Генеральный директор Львовской национальной филармонии Игорь Муравьев отметил, что все вопросы, касающиеся работы культурных учреждений, необходимо решать посредством профессионального диалога, взаимного уважения и в соответствии с законом. Он также пообещал сделать все возможное, чтобы перевести конфликт из публичной плоскости в плоскость конструктивного обсуждения.