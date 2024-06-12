Кастомизация iOS 18: как настроить цвета и темы приложений на iPhone

В течение многих лет персонализация внешнего вида приложений iPhone требовала джейлбрейка или других сложных обходных путей. Однако с выходом iOS 18 компания Apple представила встроенную функцию, которая позволяет пользователям менять цвета и темы приложений без особых усилий.

Эта новая возможность кастомизации является значительным шагом вперед для пользователей техники Apple. Сегодня 24 Канал расскажет, как работает новая функция и что вы можете сделать с ее помощью.

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Новые возможности кастомизации iOS

Apple начала свой путь к большей кастомизации в 2020 году с iOS 14, в которой впервые появились виджеты. Каждое последующее обновление расширяло эти возможности, а кульминацией стала текущая бета-версия iOS 18, которая предлагает беспрецедентный уровень персонализации для пользователей iPhone.

Как изменить цвета и тему приложений для iPhone в iOS 18

, что для того, чтобы иметь возможность изменять цвета ярлыков и темы приложений, вам нужно обновить операционную систему вашего iPhone до версии iOS 18. Как это сделать, читайте в нашем подробном материале

Чтобы воспользоваться этими новыми возможностями, выполните эти простые шаги:

Убедитесь, что на вашем iPhone установлена бета-версия iOS 18. На главном экране нажмите и удерживайте палец на пустом месте, пока иконки не начнут двигаться. Далее коснитесь "Редактировать" в верхнем левом углу. В появившемся меню,, выберите "Настроить". Здесь вы увидите несколько вариантов: Автоматический, Темный, Светлый и Тонированный. Выберите "Автоматический", чтобы переключаться между светлым и темным режимами в зависимости от времени суток. "Темный" и "Светлый" позволяют установить постоянную тему. "Тонированный" позволяет применить собственный цвет ко всем иконкам приложения. Когда вы выберете опцию "Тонированный", появится пиктограмма выбора цвета, которая позволит вам выбрать один цвет для всех пиктограмм приложений. Чтобы подобрать цвет из обоев, воспользуйтесь инструментом "пипетка", расположенным непосредственно над опцией "Тонированный". В меню "Настройки" вы также можете выбрать между маленькими (по умолчанию) и большими иконками программ. Обратите внимание, что выбор больших иконок приведет к удалению названий программ с главного экрана.



Кастомизация в iOS 18 работает легко и интуитивно / Фото 24 Канал

Важные детали, на которые стоит обратить внимание

В текущей бета-версии операционки изменение цвета программы применяется ко всем программам, а не к каждой отдельно.

Сейчас изменение иконки темного режима ограничено только приложениями Apple. Однако функция тонировки применяется как к программам от Apple, так и к программам сторонних разработчиков.

Ожидается, что возможность настраивать иконки сторонних программ в темном режиме будет доступна в будущих обновлениях.

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Новые функции кастомизации в iOS 18 дают пользователям возможность адаптировать свои iPhone к личному стилю больше, чем когда-либо прежде. Упрощая процесс изменения цветов и тем приложений, Apple продолжает улучшать пользовательский опыт.

Независимо от того, предпочитаете ли вы определенную цветовую гамму, или наслаждаетесь динамическим переключением между темным и светлым режимами, iOS 18 предлагает гибкость, которая сделает ваше устройство уникальным и неповторимым.