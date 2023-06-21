"Ненужные": мужчину, наклеившему Useless на машину ООН в Киеве, будут судить
Источник:Иосиф Гусь
Киевлянин, фотограф Иосиф Гусак, приклеивший на авто ООН надпись Useless (Ненужные), получил повестку в суд.
7 июня киевский художник и фотограф Иосиф Гусак наклеил надпись "несостоятельны" на авто ООН после подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС. О том, что его вызывают в суд, сообщил сам мужчина в твиттере.
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Несколько полностью готовых для поездок по бездорожью внедорожников ООН и ВОЗ стоят на одной за парковок Киева... Никакого вандализма, просто выражаю позицию,
– писал Иосиф у себя в инстаграмме.
Что инкриминируют киевлянину
В тот же день сотрудники полиции составили на Иосифа протокол по статье 173-1 КУоАП: "Распространение ложных слухов".
Вчера, 20 июня, Иосиф получил повестку в Подольский районный суд. В календаре судебных заседаний суть дела обозначена как "Мелкое хулиганство", то есть общая 173 статья.
Какое же правонарушение на самом деле инкриминируют Иосифу и кто истец, сейчас выясняет его адвокат.
Заседание было назначено на 22 сентября. Мужчина отметил, что суд состоится в день его рождения.
Больше о реакции ООН на подрыв Каховской ГЭС
- В день, когда Россия устроила теракт на Каховской ГЭС, в ООН праздновали "день русского языка".
- И только на следующий день, 7 июня, в ООН отреагировали на катастрофу. Впрочем, подрыв Каховской ГЭС назвали "следствием российского вторжения в Украину", не сказав прямо, что именно Россия повлекла за собой трагедию.
- Организация аргументировала это тем, что "не имеет доступа к независимой информации, чтобы проверить, как произошла катастрофа".