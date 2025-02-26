"Если не целуешься, имеешь 3": выпускница факультета журналистики вспомнила Иосифа Лося

На факультете журналистики ЛНУ разгорелся скандал вокруг 87-летнего профессора Иосифа Лося. Бывшие студентки обвинили его в домогательствах.

Первой о пережитом рассказала журналистка NGL.media Екатерина Родак. Впоследствии своими историями об Иосифе Лосе начали делиться и другие экс-тудентки преподавателя. Среди них– медийница, соучредитель Lviv Media Forum Светлана Крыжановская-Блинова, передает 24 Канал.

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Лось снижал оценки студенткам, которые не отвечали ему "взаимностью"

Госпожа Светлана рассказала, что училась на заочном. Как-то перед зачетом Лось пытался поцеловать ее прямо в коридоре, где было много людей.

И ко мне однажды перед зачетом на заочном полез своими отвратительными губами Лось целоваться. Прямо в коридоре. Среди кучи других людей. Он профессор, ему можно. А заочники, знаете, переживают за зачеты,

– поделилась медийница.

Девушка оттолкнула преподавателя. Но потом, когда она пришла на зачет, то получила "тройку". Журналистка говорит, что у нее автоматом должна была быть "пятерка", ведь она посещала все лекции и делала домашние задания.

"Но не целуешься – имеешь 3",– подытожила она.

По словам Блиновой, все молчали о том, что творит профессор, ибо воспринимали это "как проделки пришибленного деда", ибо "это было частью культуры журфака".

Под сообщением Светланы Блиновой, а также Екатерины Родак, многие пользователи высказали слова поддержки. В то же время были и комментарии типа "вспомнила баба, как девкой была", "сама виновата", "чего молчала".

Журналистка решила объяснить, почему сотни женщин молчат более 10 лет, прежде чем рассказать о попытке преподавателя их поцеловать. Женщина рассказала, что на момент, когда произошел инцидент ей было 18 лет.

Когда тебе 18, ты учишься на 1– 2 курса, ты боишься. Упустить возможность учиться. Нормальное отношение к себе. Боишься лишнего шума,

– поделилась она.

Тогда девушка чувствовала себя беззащитной перед уважаемым профессором, а также стеснялась того, что произошло. Кроме того, по ее словам, жертва часто обесценивает ситуацию, мол, что она и кому будет рассказывать, когда профессор "лишь" пытался ее поцеловать, но не сделал этого. Также влияние имело то, что поведение Лося воспринималось как нечто нормализованное: "Да йой, то Лось, он со всеми так. Хи-хи, ха-ха".

Напомним, что полиция начала проверки информации о домогательствах со стороны профессора Иосифа Лося.