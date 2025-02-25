Профессор ЛНУ, которого обвиняют в домогательствах, назвал своих экс-студенток "свиньями"

Преподаватель Львовского национального университета имени Ивана Франко Иосиф Лось ответил на обвинения в домогательствах к студенткам факультета журналистики. Профессор опроверг их и назвал "провокацией".

Кроме этого, он назвал своих экс-студенток, которые пожаловались на домогательства с его стороны, "свиньями" и "поросятами". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Львовыч. Новости".

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Что заявил Лось о ситуации с домогательством

87-летний профессор ЛНУ назвал обвинения о домогательствах "провокацией" и заявил, что его бывшие студентки, которые об этом говорят, совершают "большой грех". А на аргумент о том, что эти женщины теперь являются известными журналистками и работают в медиа сказал, что "может и издания хорошие, но как люди это свиньи".

Какие домогательства, ты что шутишь? Я от никого ничего не требую, просто прошу, чтобы они хорошо учились. Да это ложь, вы знаете сколько мне лет? Ну это смешно, я уже свое от этот... Я уже прадедушка, не просто дедушка, а прадедушка,

– уверяет Лось.

Отметим, что история о домогательствах преподавателя кафедры зарубежной прессы факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко Иосифа Лося получила огласку 25 февраля, когда его экс-студентка Екатерина Родак рассказала об этом в своих соцсетях.

По словам журналистки, в 19-летнем возрасте, когда она должна была сдать зачет, преподаватель закрылся с ней в своем кабинете, позволял себе неуместные замечания и приставал к ней.