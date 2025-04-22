Хочет вернуться во Львовский университет: обвиненный в домогательствах Иосиф Лось подал в суд

Иосиф Лось, которого студентки обвинили в домогательствах, пытается вернуться на должность преподавателя факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко. В связи с этим он решил обратиться в суд.

Заметим, что 87-летний профессор работал в учебном заведении более 50 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналистку NGL.media Екатерину Родак.

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Что известно о возвращении Иосифа Лося на должность в университете

По словам Екатерины Родак, сейчас с сайта факультета журналистики удалили профиль Иосифа Лося с его биографией и научными достижениями. Однако преподаватель хочет вернуться на должность.

Иосиф Лось подал в суд, чтобы восстановиться в должности и снова преподавать на факультете журналистики. Я не знаю, какое решение примет суд, но практика показывает, что если университет активно не будет отстаивать его увольнение, то суд встанет на сторону Лося,

– говорит журналистка.

Она объясняет, что такое может произойти не потому, что судья плохой, а потому, что юристы господина профессора хорошо подготовятся к заседаниям. Дело будут слушать в Галицком райсуде Львова.

Напомним, что профессора Иосифа Лося обвинили в домогательствах к студенткам. Инцидент вызвал широкий резонанс. Впоследствии его уволили с должности. Однако, Лось отверг обвинения и назвал их провокацией.