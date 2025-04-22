Зауважимо, що 87-річний професор працював у навчальному закладі понад 50 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналістку NGL.media Катерину Родак.

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Що відомо про повернення Йосипа Лося на посаду в університеті

За словами Катерини Родак, наразі з сайту факультету журналістики видалили профіль Йосипа Лося з його біографією та науковими досягненнями. Проте викладач хоче повернутися на посаду.

Йосип Лось подав до суду, щоб поновитись на посаді й знову викладати на факультеті журналістики. Я не знаю, яке рішення ухвалить суд, але практика показує, що якщо університет активно не буде відстоювати його звільнення, то суд встане на сторону Лося,

– каже журналістка.

Вона пояснює, що таке може відбутися не тому, що суддя поганий, а тому, що юристи пана професора добре підготуються до засідань. Справу слухатимуть у Галицькому райсуді Львова.

Нагадаємо, що професора Йосипа Лося звинуватили в домаганнях до студенток. Інцидент викликав широкий резонанс. Згодом його звільнили з посади. Однак, Лось відкинув звинувачення та назвав їх провокацією.