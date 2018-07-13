iPhone выдержал падение с самолета и продолжает работать: фото

В США у пользовательница Сарвиндер Наберхаус выпал из самолета ее iPhone. При этом после падения устройство продолжает работать. Это был ретро-самолет, в момент падения устройства он находился на высоте 300 метров.

Об этом пишет издание Newsweek.

Инцидент произошел в штате Айова, женщина летела в ретро-самолете в рамках тура American Barnstormers. Она достала устройство и высунула его из окна, чтобы сделать несколько фотографий, однако сильный порыв ветра вырвал iPhone из ее руки.

Читайте также: iPhone X 2 недели пролежал на дне реки и до сих пор работает – видео

Уже после приземления Наберхаус нашла устройство с помощью приложения "Найти iPhone" на другом устройстве.

Когда она нашла свой смартфон, то заметила, что он включен и работает. Телефон лежал в густой траве и не получил ни повреждений, ни даже царапин.

Какая именно модель iPhone оказалась настолько прочной издание не сообщает.

Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно