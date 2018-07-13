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iPhone выдержал падение с самолета и продолжает работать: фото

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iPhone выдержал падение с самолета
iPhone выдержал падение с самолета / newsweek.com

В США у пользовательница Сарвиндер Наберхаус выпал из самолета ее iPhone. При этом после падения устройство продолжает работать. Это был ретро-самолет, в момент падения устройства он находился на высоте 300 метров.

Об этом пишет издание Newsweek.

Инцидент произошел в штате Айова, женщина летела в ретро-самолете в рамках тура American Barnstormers. Она достала устройство и высунула его из окна, чтобы сделать несколько фотографий, однако сильный порыв ветра вырвал iPhone из ее руки.

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Уже после приземления Наберхаус нашла устройство с помощью приложения "Найти iPhone" на другом устройстве.

Когда она нашла свой смартфон, то заметила, что он включен и работает. Телефон лежал в густой траве и не получил ни повреждений, ни даже царапин.

Какая именно модель iPhone оказалась настолько прочной издание не сообщает.

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Теги: Техно iPhone Смартфоны
Источник: 24 Канал
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