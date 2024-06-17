Россияне привернули внимание к этому, – Кулеба об исчезновении 2 стран из списка подписантов

Ирак и Иордания исчезли из списка подписантов совместного коммюнике на Саммите мира. На это в первую очередь обратили внимание именно российские СМИ.

Об этом в эфире национального марафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он также отметил, что эти страны имели разные причины относительно неподписания коммюнике на Саммите мира, передает 24 Канал.

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Кулеба объяснил, что произошло с подписями Ирака и Иордании

Министр отметил, что по странному стечению обстоятельств журналисты, которые заметили изменение перечня подписантов, это были журналисты государственного российского информационного агентства. Именно российские СМИ первыми привлекли к этому внимание.

Вся российская пропаганда сейчас забита этой новостью об Ираке и Иордании. Все смакуют и на основании этого строятся объяснения, что саммит не был успешным. Может, перестанем подыгрывать российской пропаганде и вместо того, чтобы писать, повторять за российской пропагандой, будем анализировать ситуацию объективно,

– сказал Кулеба.

В то же время глава МИД уточнил, что Ирак предупреждал, что он не будет присоединяться к декларации, учитывая свои внутренние вопросы. Поэтому эта страна случайно появилась в этом списке.

"Иордания не уведомляла Швейцарию, что присоединяется к коммюнике. Но она и не отказывалась присоединяться. Она сказала, что этот вопрос будет еще с руководством страны будет дополнительно изучен. И после этого они сообщат свое решение", – подчеркнул министр.

Он также отметил, что технически ошибочно обе страны были включены в список подписантов, а потом из него исчезли. Но на самом деле, по словам Кулебы, ситуация немножко другая и сейчас есть несколько стран, которые продолжают изучать текст и будут принимать решение о присоединении к нему или не присоединение. Кулеба также заявил, что не сомневается, что будут еще страны, которые присоединятся к этому совместному коммюнике.

Другие страны не подписали коммюнике, потому что не учли их пожелания

Глава украинского МИД также рассказал, что есть договоренности президента Зеленского с лидерами других стран, что те государства организуют у себя мероприятия по другим семи пунктам формулы мира, где будет выработана собственно уже такая переговорная позиция.

То есть во всех деталях по каждому пункту будет проработана позиция, которая ляжет в основу переговорной позиции. И все это будет основываться именно на видении Украины и на принципах международного права. Это фундаментально институт ООН, безусловно,

– сказал Кулеба.

В то же время, что касается тех стран, которые не подписали совместное коммюнике, то, по словам министра, на саммите выбор был очень прост. Так, были предложения разных стран внести те или иные изменения в текст, но какие-то были учтены предложения, а какие-то нет.

"В конце концов они считали, что поскольку их пожелания не были учтены, то они воздерживаются от присоединения. Но все имеет свой предел, и тот текст, который принят, он с одной стороны сбалансированный, а с другой стороны, все красные линии для Украины в нем учтены", – пояснил глава МИД.

Кулеба также подчеркнул, что те страны, которые приехали на саммит, они уже заявили свою политическую поддержку Украине, независимо от того, есть ли они в списке подписантов коммюнике.

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