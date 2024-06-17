Про це в етері національного маратону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він також зазначив, що ці країни мали різні причини щодо непідписання комюніке на Саміті миру, передає 24 Канал.

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Кулеба пояснив, що сталося з підписами Іраку і Йорданії

Міністр наголосив, що за дивним збігом обставин журналісти, які помітили зміну переліку підписантів, це були журналісти державного російського інформаційного агентства. Саме російські ЗМІ першими привернули до цього увагу.

Вся російська пропаганда зараз забита цією новиною про Ірак і Йорданію. Всі смакують і на підставі цього будуються пояснення про те, що саміт не був успішним. Може перестаньмо підігравати російській пропаганді й замість того, щоб писати, повторювати за російською пропагандою, будемо аналізувати ситуацію об'єктивно,

– сказав Кулеба.

Водночас глава МЗС уточнив, що Ірак попереджав, що він не буде приєднуватися до декларації з огляду на свої внутрішні питання. Тому ця країна випадково з'явилася в цьому списку.

"Йорданія не повідомляла Швейцарію, що приєднується до комюніке. Але вона і не відмовлялася приєднуватися. Вона сказала, що це питання буде ще з керівництвом країни буде додатково вивчений. І після цього вони повідомлять своє рішення", – наголосив міністр.

Він також зауважив, що технічно помилково обидві країни були включені до списку підписантів, а потім з нього зникли. Але насправді, за словами Кулеби, ситуація трошки інша і зараз є декілька країн, які продовжують вивчати текст і будуть ухвалювати рішення про приєднання до нього або не приєднання. Кулеба також заявив, що не має сумнівів, що будуть ще країни, які приєднаються до цього спільного комюніке.

Інші країни не підписали комюніке, бо не врахували їхні побажання

Глава українського МЗС також розповів, що є домовленості президента Зеленського з лідерами інших країн, що ті держави організують у себе заходи з інших семи пунктів формули миру, де буде вироблена власне вже така переговорна позиція.

Тобто в усіх деталях по кожному пункту буде пророблена позиція, яка ляже в основу переговорної позиції. І все це буде ґрунтуватися саме на баченні України й на принципах міжнародного права. Це фундаментально інститут ООН, безумовно,

– сказав Кулеба.

Водночас що стосується тих країн, які не підписали спільне комюніке, то, за словами міністра, на саміті вибір був дуже простий. Так, були пропозиції різних країн внести ті чи інші зміни до тексту, але якісь були враховані пропозиції, а якісь ні.

"Зрештою вони вважали, що оскільки їхні побажання не були враховані, то вони утримуються від приєднання. Але все має свою межу, і той текст, який ухвалений, він є з одного боку збалансований, а з іншого боку, всі червоні лінії для України в ньому враховані", – пояснив глава МЗС.

Кулеба також підкреслив, що ті країни, які приїхали на саміт, вони вже заявили свою політичну підтримку Україні, незалежно від того, чи є вони у списку підписантів комюніке.

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