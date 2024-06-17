Політтехнолог Борис Тизенгаузен заявив 24 Каналу, що підписувати документ відмовилися ті країни, на які країна-агресорка має менший вплив, аніж КНР. Наприклад, мовиться про Саудівську Аравію.

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"Росія з Китаєм дуже щільно і серйозно працювали над тим, щоб частина країн не поїхали або ж знизили ранг своїх представників, тому що повістка, коли країни погодилися їхати, і повістка, коли почали відмовлятися, не змінилася", – сказав політтехнолог.

Утім, змінився внутрішній вплив на ці країни. Попри те, що Росія намагалася дискримінувати саміт та розповсюджувала пропагандистський контент у соцмережах, Україна таки досягла своїх певних цілей.

Де та коли може відбутися другий Саміт миру

Володимир Зеленський заявив, що наступний Саміт миру може бути за участі Росії, якщо вона хоче справедливого миру. Утім, Владімір Путін своїми ультиматумами це бажання "обнулив".

Політтехнолог припускає, що другий такий захід може відбутися найближчими місяцями у Саудівській Аравії. До слова, напередодні першого Саміту миру туди приїздив президент України.

Ймовірно, його можуть провести до виборів президента США – тобто до 5 листопада. Мовиться про найближчі 3 – 4 місяці. Адже, якщо Росія не готова або не буде йти на поступки, Джо Байден матиме час для того, аби надати Україні необхідну зброю. Її можуть дати українській армії просто з американських складів.

Як Захід тисне на Путіна та його партнерів

Тим часом Захід непомітно відібрав у Путіна монополію на ескалацію. Також Україна отримає пакети військової допомоги на саміті НАТО у липні.

А напередодні саміту G7 та Глобального Саміту миру деякі країни зняли заборону бити їхнім озброєнням по російській території. Окрім того, вони ввели доволі серйозні санкції проти Росії.

Б'ють нині не лише по Путіну, але й по його партнерах – китайських компаніях, з ОАЕ, з Казахстану під санкції потрапляють. Це дуже важливо. Ціну агресії Путіна роблять значно вищою для тих, хто йому намагається допомагати чи з ним співпрацювати,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

Які країни не підтримали декларацію Саміту миру