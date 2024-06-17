Про це пише інформаційне агентство Bloomberg.
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Країни БРІКС "викреслили" себе з саміту миру
У виданні зазначили, що Індія, Індонезія, Південна Африка і Саудівська Аравія були серед країн, які не підписали підсумкову заяву. Із понад 100 країн і організацій, які брали участь у зустрічі, тільки 83 підписали підсумкове комюніке.
Китай ухилився від участі у зустрічі, а Бразилія, яка надіслала тільки спостерігача, не підписала комюніке. Таким чином, так звані країни БРІКС були виключені з числа учасників зустрічі.
Відмова від участі в конференції серед світових лідерів оголила проблему України в забезпеченні підтримки з боку країн, які не входять до західної спільноти, або які хочуть зберегти зв'язки з Москвою чи інакше дивляться на війну.
Зеленський сказав, що очікував, що деякі країни все ж підпишуть комюніке після консультацій з урядами, і назвав прогресом кількість делегатів, що поставили підписи під документом "негайно".
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Зменшилася кількість підписантів спільного комюніке: останні новини
- Список країн, які підтримали спільне комюніке за підсумками Саміту миру у Швейцарії, зменшився. Наразі там 78 країн, а не 80, як про це повідомлялося раніше.
- Зараз в списку підписантів немає двох країн, які попередньо були зазначені. Йдеться про Ірак і Йорданію. Вони могли відкликати свої підписи, або ж спершу до переліку їх внесли помилково.
- Зазначалося, що загалом серед країн, які не підписали декларацію, крім Іраку та Йорданії, – Вірменія, Бахрейн, Бразилія, Ватикан, Індія, Індонезія, Колумбія, Лівія, Мексика, ОАЕ, Саудівська Аравія, Таїланд і ПАР.