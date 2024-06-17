Об этом пишет информационное агентство Bloomberg.
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Страны БРИКС "вычеркнули" себя из саммита мира
В издании отметили, что Индия, Индонезия, Южная Африка и Саудовская Аравия были среди стран, которые не подписали итоговое заявление. Из более 100 стран и организаций, участвовавших во встрече, только 83 подписали итоговое коммюнике.
Китай уклонился от участия во встрече, а Бразилия, которая прислала только наблюдателя, не подписала коммюнике. Таким образом, так называемые страны БРИКС были исключены из числа участников встречи.
Отказ от участия в конференции среди мировых лидеров обнажил проблему Украины в обеспечении поддержки со стороны стран, которые не входят в западное сообщество, или которые хотят сохранить связи с Москвой или иначе смотрят на войну.
Зеленский сказал, что ожидал, что некоторые страны все же подпишут коммюнике после консультаций с правительствами, и назвал прогрессом количество делегатов, поставивших подписи под документом "немедленно".
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Уменьшилось количество подписантов совместного коммюнике: последние новости
- Список стран, поддержавших совместное коммюнике по итогам Саммита мира в Швейцарии, уменьшился. Сейчас там 78 стран, а не 80, как об этом сообщалось ранее.
- Сейчас в списке подписантов нет двух стран, которые предварительно были указаны. Речь идет об Ираке и Иордании. Они могли отозвать свои подписи, или же сначала в перечень их внесли ошибочно.
- Отмечалось, что в целом среди стран, которые не подписали декларацию, кроме Ирака и Иордании, – Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Колумбия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.