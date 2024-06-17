Со слов президента Украины на пресс-конференции 16 июня понятно, что открытость к диалогу и разнообразие мнений способствуют укреплению международных отношений. Украина готова принимать и обсуждать различные взгляды.
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Что ожидают от Китая и Бразилии
Как отметил глава нашего государства, такие три пункта по Украине признали все участники Глобального саммита мира:
- независимость;
- территориальная целостность;
- суверенитет.
Зеленский констатировал, что это один из успехов саммита. Пекин и Бразилиа должны подтвердить свою приверженность этим трем пунктам.
Это дает мощную поддержку для Украины. Поэтому, как только Бразилия и Китай присоединятся к тем принципам, которые нас всех, цивилизованный мир, объединили, тогда мы будем рады слышать их мысли, даже если они иногда не совпадают с большинством мира.
В то же время украинский лидер отметил, что соответствующий подход является нормальным для объединения усилий для окончания войны.
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Больше о Глобальном саммите мира
- На недавних выходных, 15 и 16 июня, в швейцарском Бюргенштоке прошел Глобальный саммит мира, инициированный Украиной. Россию на него не пригласили.
- На саммите присутствовали лидеры Германии, Франции, Канады, ЕС, Японии и других стран. США представляла вице-президент Камала Харрис, а от Турции, Венгрии и Италии приехали министры иностранных дел.
- Китай отказался участвовать из-за отсутствия России, и даже пытался отказать другие страны. Бразилию представлял только посол в Швейцарии. Из 101 делегации итоговое коммюнике подписали 78 государств и четыре организации.
- На Саммите рассмотрели три пункта украинской Формулы мира: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение пленных и депортированных. Лидеры стран обнародовали совместную декларацию, которая призвала к всеобъемлющему миру для Украины.
- Не подписали декларацию Саудовская Аравия, Бахрейн, Ватикан, Таиланд, Индия, Индонезия, Мексика, Южно-Африканская республика, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты, Армения, Ливия и Китай, чьих представителей вообще не было на Саммите.
- Впоследствии стало известно, что из списка подписантов исчезли Ирак и Иорданию. Доподлинно неизвестно, что стало основанием для такого шага.