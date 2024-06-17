Со слов президента Украины на пресс-конференции 16 июня понятно, что открытость к диалогу и разнообразие мнений способствуют укреплению международных отношений. Украина готова принимать и обсуждать различные взгляды.

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Что ожидают от Китая и Бразилии

Как отметил глава нашего государства, такие три пункта по Украине признали все участники Глобального саммита мира:

независимость;

территориальная целостность;

суверенитет.

Зеленский констатировал, что это один из успехов саммита. Пекин и Бразилиа должны подтвердить свою приверженность этим трем пунктам.

Это дает мощную поддержку для Украины. Поэтому, как только Бразилия и Китай присоединятся к тем принципам, которые нас всех, цивилизованный мир, объединили, тогда мы будем рады слышать их мысли, даже если они иногда не совпадают с большинством мира.

В то же время украинский лидер отметил, что соответствующий подход является нормальным для объединения усилий для окончания войны.

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