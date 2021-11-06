Ирак закрыл консульства Беларуси из-за отношения к беженцам на границе

Власти Ирака решили закрыть два почетных белорусских консульства. Все из-за миграционного кризиса на границе Беларуси с Евросоюзом.

О том, что дипломатические представительства закрывают, рассказал почетный консул Белоруссии в Эрбиле Фуад Хамад.

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Ирак закрыл консульства Беларуси

Прекращают работу офисы в столице Ирака в Багдаде, а также в городе Эрбиль – столице Иракского Курдистана. Хамад объяснил, что почетные консульства были закрыты после соответствующего решения правительства Ирака.

В то же время дипломат напомнил, что эти дипучреждения не имеют полномочий выдавать визы.

Кроме того, в сети обнародовали видео, как белорусский флаг опускают и снимают с флагштока в городе Эрбиль.

С флагштока сняли белорусский флаг: смотрите видео

Причина закрытия дипучреждений

Закрытие почетных дипломатических представительств связано с миграционным кризисом на границе Беларуси и стран ЕС. В частности, с давлением цивилизованного мира на иракские власти, которые игнорировали потоки своих мигрантов в Беларусь и последующее их перемещение в страны ЕС.

Такое решение приняли также из-за бесчеловечного отношения белорусских пограничников к беженцам.

В октябре власти Германии договорились с иракскими о приостановлении части авиарейсов из Ирака в Беларусь. Чтобы сдержать поток мигрантов в Германию, местное правительство ведет переговоры с компаниями, осуществляющими рейсы в Минск и со странами отправления.