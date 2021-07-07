В Ираке обстреляли авиабазу с американскими военными: есть раненые

В иракскую авиабазу, на которой размещаются американские и другие международные силы, 7 июля попали по меньшей мере 14 ракет. В результате 2 человека получили ранения.

Об этом сообщила коалиция под руководством США. По словам полковника американской армии Уэйна Маротто, ракетный обстрел поразил авиационную базу Эйн аль-Асад на западе Ирака.

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В Иране обстреляли базу с военными США

По словам источников иракских военных, ракетную установку закрепили на задней части грузовика и использовали во время атаки 7 июля на авиабазу. Ее нашли на сельскохозяйственных угодьях, расположенных вблизи. В базу попали по меньшей мере 14 ракет.

В результате обстрела пострадали 2 человека, у них легкие повреждения. В то же время в соцсетях пишут о 3 раненых.

Сейчас ни одна из организаций не взяла ответственность за это нападение.

К слову, эта атака стала очередной в серии недавних нападений против войск США или районов, где они действуют в Ираке и Сирии.

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