В Ираке на премьера совершили покушение с помощью дрона

В Ираке неизвестные направили беспилотник на официальную резиденцию главы правительства. Известно, что Мустафа аль-Кадхими не пострадал.

Покушение совершили в воскресенье, 6 ноября. Об этом сообщили в официальном заявлении властей.

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В Ираке неизвестные с помощью беспилотника совершили покушение на премьера

"Дрон пытался нацелиться на резиденцию" в укрепленной зеленой зоне Багдада,

– говорится в сообщении.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими не пострадал в результате покушения. Сейчас ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Предварительно известно, что резиденция премьер-министра размещена в пределах защищенной так называемой "зеленой зоны". Неподалеку от нее находятся другие органы государственной власти и иностранные посольства.

Премьер прокомментировал покушение

Мустафа аль-Кадхими заявил, что чувствует себя хорошо и призвал всех к "спокойствию и сдерживанию ради Ирака".

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