В воскресенье, 12 ноября, об этом сообщили со СМИ со ссылкой на министерство иностранных дел Грузии, подтвердившее гибель бойца. Учился он в Тбилисском государственном медицинском университете.
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На войне погиб доброволец из Грузии
Гибель воина Иракли Курцикидзе прокомментировал руководитель грузинской группы в украинских Силах специальных операций подполковник Вано Надирадзе.
Самый сильный и талантливый грузинский офицер героически погиб два дня назад (10 ноября – 24 Канал), мы просто не писали, пока родные не узнали. Ираклий Курцикидзе оставил Украине большое имя, брат, ради Грузии…
– написал Наридзе.
В то же время журналисты отмечают, что с начала полномасштабного вторжения в боях за Украину погибли более 50 грузинских добровольцев.
Иракли Курцикидзе погиб на войне против Украины / Фото из соцсетей
Грузинский доброволец, погибший за Украину / Фото из соцсетей
Лучшие отдают жизнь за Украину
- Недавно, 3 ноября, враг нанес удар по Запорожскому направлению ракетой "Искандер", в результате чего погибло немало бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных Сил из Закарпатья.
- В частности, отошел в вечность, защищая наше государство от оккупантов, 29-летний Эдуард Марко. С воином простились в его родном городе Хусте Закарпатской области.
- Кроме того, 11 ноября на Волыни простились с танкистом Константином Мрочко, погибшем в боях за Киевщину 8 марта 2022 года. Уже посмертно бойцу присвоили звание Героя Украины.
- В тот же день во Львове впервые простились с Неизвестным Героем. Он отдал свою жизнь в апреле 2022 года в боях за город Попасная Луганской области. С июня 2022 его не смогли идентифицировать.