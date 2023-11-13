У неділю, 12 листопада, про це повідомили з ЗМІ з посиланням на міністерство закордонних справ Грузії, яке підтвердило загибель бійця. Навчався він у Тбіліському державному медичному університеті.
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На війні загинув доброволець з Грузії
Загибель воїна Іраклі Курцікідзе прокоментував керівник грузинської групи в українських Силах спеціальних операцій підполковник Вано Надірадзе.
Найсильніший і найталановитіший грузинський офіцер героїчно загинув два дні тому (10 листопада – 24 Канал), ми просто не писали, поки рідні не дізналися. Іраклій Курцікідзе залишив Україні велике ім'я, брате, заради Грузії…
– написав Нарідзе.
Водночас журналісти зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення у боях за Україну загинуло понад 50 грузинських добровольців.
Іраклі Курцікідзе загинув на війні проти України / Фото зі соцмереж
Грузинський доброволець, що загинув за Україну / Фото зі соцмереж
Найкращі віддають життя за Україну
- Нещодавно, 3 листопада, ворог завдав удару по Запорізькому напрямку ракетою "Іскандер", внаслідок чого загинуло чимало бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних Сил зі Закарпаття.
- Зокрема, відійшов у вічність, захищаючи нашу державу від окупантів, 29-річний Едуард Марко. З воїном попрощались у його рідному місті Хусті Закарпатської області.
- Окрім того, 11 листопада на Волині попрощалися з танкістом Костянтином Мрочком, який загинув у боях за Київщину 8 березня 2022 року. Уже посмертно бійцю надали звання Героя України.
- Того ж дня у Львові вперше попрощалися з Невідомим Героєм. Він віддав своє життя у квітні 2022 року у боях за місто Попасну Луганської області. Від червня 2022 року його не змогли ідентифікувати.