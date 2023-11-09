У середу вранці, 8 листопада, відбулось прощання з полеглим бійцем, що служив у 128-ій окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ. Ворог забрав його життя 3 листопада, вдаривши ракетою по селу Зарічному Запорізької області.

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Проводи в останню путь Едуарда Марка

Як зазначили у мерії Хуста, аби гідно провести в останню путь воїна, хустяни створили живий коридор від лікарні до рідної домівки військового.

У місті над Тисою прощаються з бійцем 128-ї ОГШБр Едуардом Марко, який трагічно загинув, захищаючи незалежність України від окупантів ціною власного життя,

– йдеться у повідомленні.

Місцеві ЗМІ стверджують, що чин похорону пройшов у церкві Святого Степана і Пантелеймона, а Едуард за життя був щирим, справедливим та мужнім – таким він залишиться для людей, що його знали.

Прощання зі загиблим бійцем Едуардом Марком / Фото міськради Хуста

Зверніть увагу! 6 листопада на Закарпатті оголосили триденну загальнообласну жалобу за воїнами зі 128-ї бригади, що загинули внаслідок удару Росії "Іскандером" по Зарічному.

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