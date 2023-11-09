У середу вранці, 8 листопада, відбулось прощання з полеглим бійцем, що служив у 128-ій окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ. Ворог забрав його життя 3 листопада, вдаривши ракетою по селу Зарічному Запорізької області.
До теми Росіяни "Іскандером" завдали удару по 128 бригаді на Запоріжжі: все, що відомо про трагедію
Проводи в останню путь Едуарда Марка
Як зазначили у мерії Хуста, аби гідно провести в останню путь воїна, хустяни створили живий коридор від лікарні до рідної домівки військового.
У місті над Тисою прощаються з бійцем 128-ї ОГШБр Едуардом Марко, який трагічно загинув, захищаючи незалежність України від окупантів ціною власного життя,
– йдеться у повідомленні.
Місцеві ЗМІ стверджують, що чин похорону пройшов у церкві Святого Степана і Пантелеймона, а Едуард за життя був щирим, справедливим та мужнім – таким він залишиться для людей, що його знали.
Прощання зі загиблим бійцем Едуардом Марком / Фото міськради Хуста
Удар по 128-ій: що потрібно знати
- Сталася атака ворога, у День ракетних військ та артилерії, коли військових зібрали та вишикували для урочистостей. Вочевидь, скупчення воїнів можна було б уникнути.
- Міністр оборони Рустем Умєров доручив провести перевірку за фактом цієї трагедії. А президент Зеленський констатував, що було відкрито кримінальне провадження.
- Власне, у ДБР повідомили, що зареєстрували кримінальне провадження та розслідують обставини трагічної події.
- Правоохоронці ініціювали службове розслідування дій військових, які організували захід до Дня ракетних військ і артилерії поблизу лінії фронту.