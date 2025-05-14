Экс-министра обороны Грузии Окруашвили, который воевал за Украину, взять под стражу в Тбилиси

Тбилисский городской суд принял решение взять под стражу бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, который занимал эту должность в 2004 – 2006 годах. Ему изменили меру пресечения с залога в размере 20 тысяч лари (более 280 тысяч гривен) на арест.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на грузинскую службу "Радио Свобода".

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Что известно о деле Окруашвили

Окруашвили обвинили в невыполнении требования временной следственной комиссии. Его вызвали дать объяснения относительно войны Грузии с Россией 2008 года – слушание было запланировано на 26 марта 2025 года. Однако Окруашвили отказался явиться на заседание, организованное пророссийской правящей партией "Грузинская мечта", которая расследует период правления оппозиционного "Национального движения", который в то время возглавлял Михаил Саакашвили.

По оценкам грузинских политологов, цель следствия – попытка запретить партию, связанную с Саакашвили.

"Национальное движение" и другие оппозиционные партии Грузии не признают легитимность действующего правительства, сформированного "Грузинской мечтой".

После отказа явиться на заседание комиссии, Окруашвили предъявили обвинение по статье 349 Уголовного кодекса Грузии – "невыполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии". Такие действия наказываются штрафом, или лишением свободы на срок до года, или лишением права занимать должности, или заниматься деятельностью на срок до трех лет.

В апреле экс-министра также вызывали в Тбилисский городской суд для дачи показаний. Тогда он явился на слушание и ответил на вопросы следственного органа перед мировым судьей. Тогда ему был назначен залог в 20 тысяч лари (более 280 тысяч гривен) и запрещен выезд из страны.

Залог следовало внести до 8 мая, однако, как заявил сам Окруашвили во время судебного заседания, он не стал его платить.

Известно, что в 2019 году Ираклия Окруашвили уже задерживали в Грузии. Тогда его обвинили в организации акций протеста против правящей партии.

После начала полномасштабной войны России против Украины он поехал добровольцем воевать на стороне Киева.

Напомним, что в марте этого года суд в Тбилиси приговорил Михеила Саакашвили к дополнительным 4,5 годам заключения. Его обвиняют в незаконном пересечении границы.