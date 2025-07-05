В Грузии осудили экс-министра обороны Окруашвили, воевавшего на стороне Украины

Ираклия Окруашвили, который в 2022 году воевал на стороне Украины, приговорили к 8 месяцам лишения свободы. Он занимал должность министра обороны в 2004 –2006 годах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект Радио Свободы "Эхо Кавказа".

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Окруашвили осудили в Грузии

В издании сообщили, что Окруашвили приговорен к 8 месяцам лишения свободы и лишен права занимать госдолжности в течение 2 лет. Решение вынесла судья Тамар Мчедлишвили, которая признала оппозиционного политика виновным в невыполнении требования спорной следственной комиссии парламента.

Политику предъявили обвинение по статье 349 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за невыполнение требований следственной комиссии. Он стал восьмым оппозиционным политиком, который получил тюремный срок за неявку на заседание комиссии, которую возглавляет Тея Цулукиани,

– объяснили журналисты.

Окруашвили задержали в зале суда из-за неуплаты залога по делу о неявке на заседание комиссии 14 мая. По словам Натии Татиашвили, он намеренно не оплатил назначенный судом залог.

Суд избрал в отношении политика меру пресечения в виде залога в размере 20 000 лари и запретил покидать территорию Грузии до завершения судебного разбирательства, а срок уплаты залога составлял 30 дней и истек 8 мая.

Окруашвили вызвали 26 марта для дачи объяснений перед временной следственной комиссией парламента, но он отказался явиться.