Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на проєкт Радіо Свободи "Ехо Кавказу".

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Окруашвілі засудили в Грузії

У виданні повідомили, що Окруашвілі засуджено до 8 місяців позбавлення волі й позбавлено права займати держпосади протягом 2 років. Рішення винесла суддя Тамар Мчедлішвілі, яка визнала опозиційного політика винним у невиконанні вимоги спірної слідчої комісії парламенту.

Політику висунули звинувачення за статтею 349 Кримінального кодексу Грузії, яка передбачає відповідальність за невиконання вимог слідчої комісії. Він став восьмим опозиційним політиком, який одержав тюремний термін за неявку на засідання комісії, яку очолює Тея Цулукіані,

– пояснили журналісти.

Окруашвілі затримали в залі суду через несплату застави у справі про неявку на засідання комісії 14 травня. За словами Натії Татіашвілі, він навмисно не сплатив призначену судом заставу.

Суд обрав щодо політика запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 000 ларі й заборонив залишати територію Грузії до завершення судового розгляду, а термін сплати застави становив 30 днів і минув 8 травня.

Окруашвілі викликали 26 березня для надання пояснень перед тимчасовою слідчою комісією парламенту, але він відмовився з'явитися.